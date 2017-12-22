Подарки к Новому году получат десятки и сотни тысяч одиноких пожилых людей

Поддержать инициативу может каждый. Можно самостоятельно купить подарок и передать его в одну из точек сбора в более чем 30 регионах России, перевести средства благотворительному фонду или выступить в роли Деда Мороза - письма с просьбами о том или ином подарке накануне отправили тысячи одиноких пожилых людей. Волонтеры фонда и его партнеры, поддержавшие инициативу, ежедневно доставляют небольшие, но такие долгожданные подарки тем, кто сегодня одинок (подробная информация об инициативе - на сайте фонда «Старость в радость»).

На сегодняшний день силами фонда «Старость в радость» собрано уже 29 300 подарков. Уверены, что до Нового года Дед Мороз порадует еще десятки тысяч дедушек и бабушек. Участие в проекте абсолютно добровольное и не предполагает публичности. Однако партнеры фонда, поддержавшие эту инициативу, уверены - хороший пример также должен быть заразителен.

«Новый год – время, когда одиноким пожилым людям особенно важно напомнить о том, что их помнят и любят, и уже много лет мы организовываем новогодний сбор подарков для них. С этого года проект стал Всенародной инициативой большого количества неравнодушных людей. Мы рады, что десятки крупных общественных организаций, бизнес-компаний и тысячи людей присоединились к нам с благородной целью - подарить праздник пожилым людям», - говорит директор благотворительного фонда «Старость в радость» Лиза Олескина.

Волонтеры Внешэкономбанка оказывают помощь более чем 850 пациентам трех подшефных домов престарелых: в поселке Дубна Тульской области, Вышнем Волочке Тверской области и селе Осташево Московской области. Сотрудники ВЭБа уже поздравили бабушек и дедушек в доме престарелых и инвалидов в Тульской области, на этой неделе подарки от Деда Мороза получат в Вышнем Волочке.

«Приложив небольшие усилия каждый из нас может сделать по-настоящему доброе дело и помочь тем, кто в этом действительно нуждается. Решение о поддержке волонтерских проектов мы приняли на встрече с коллективом, но участие в волонтерских проектах абсолютно добровольное, Времени до Нового года остается все меньше, но этот зимний праздник уже стал теплее для многих», - сказал Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

Почта России выступила логистическим партнером всенародной инициативы и бесплатно доставит новогодние подарки пожилым людям в 1800 домов престарелых в разных уголках страны. В организации пересылки отправлений будут задействованы 63 логистических объекта Почты России. Доставка будет осуществляться самолетами, поездами и автотранспортом.

Инициативу фонда «Старость в радость» уже поддержали: Агентство Стратегических Инициатив (АСИ), Внешэкономбанк и его дочерние компании, «Gymnasium», «Дети в тренде» (Самара), «Дентал Фэнтези», SPLAT, «Дитя Вселенной», «Добровольцы России», «Долина Лефкадия», «Инвитро», «Ангстрем-Т», «I love running family», «Kids Office», «Кофемания», МИРАТОРГ, Бизнес-школа РСПП, РСПП, «ЮНАРМИЯ», «Меценаты Сибири», МГПУ, МИСиС, МИФИ, Московский Банк Сбербанка России, ГАУК ФПКиО им. Горького (Парк Горького), РГСУ, РУСАЛ, Школа Бизнеса «Синергия», Университет «Синергия», Образовательный Центр «СИРИУС», Фонд «Сколково», Skolkovo Ventures, «Спарта», «Ты не Один», «Хорошкола», ДВФУ (Дальневосточный университет), «Бессмертный Полк».

Более подробная информация о всенародной инициативе:

http://247000.ru

https://www.facebook.com/groups/813977432107323/

Куратор Всенародной Инициативы

Софья Чмух +7 (967) 040-33-32

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