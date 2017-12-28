Петербургская «Криптовечеринка» собрала более 200 гостей

В бар «Soul Kitchen» пришло более 200 гостей, чтобы отметить наступающий Новый год, завести полезные знакомства и обсудить в кулуарах перспективы рынка.

Участниками вечеринки стали инвесторы в криптовалюты, криптотрейдеры, представители ICO и рейтинговых ICO-агентств (ICOrating и ICObench), майнеры и другие блокчейн-специалисты.

Среди гостей можно было заметить известного трейдера Ивана Коваль-Зайцева, Дмитрия Васильева от криптобиржи Wex, Юрия Лобынцева, совладельца Cindicator; Михаила Рожко, вице-президента Matrixx bank; Вахтанга Абуладзе, CEO Bazista; Владимира Суворова от SD DATA; Георгия Петрова, основателя Mirocana и многих других.

Каждый мог найти развлечение на свой вкус. Гости знакомились и активно обменивались визитками за барной стойкой, наслаждались хитами в исполнении талантливой группы, зажигали на танцполе под DJ-сеты, делали ставки в фан-казино и обсуждали уходящий год за кальяном.

Специально для «Криптовечеринки» была разработана коктейльная карта. Впервые в истории бармены «Soul Kitchen» готовили «ICO на пляже», «White Paper», «Кровавый хардфорк», «Ice Bitcoin», BTC-52, а также угощали крепкими напитками – «Армянским блокчейном», «Перспективным токеном» и «Русской криптовалютой».

Весь вечер с гостями провели Дед Мороз и Снегурочка, без которых сложно представить новогодний праздник. Участники «Криптовечеринки» активно придумывали стишки об ICO и блокчейне, загадывали желания о курсе биткоина и получали подарки.

Не обошлось и без розыгрыша визиток: с легкой руки организатора мероприятия и генерального директора CryptoEvent Николая Волосянкова трое гостей выиграли VIP-билет на любое мероприятие компании. К слову, в ближайшие полгода их запланировано несколько - конференции и выставки пройдут в Алма-Ате, Минске, Москве и Сочи.

«Мы получили сотни слов благодарности: праздник, действительно, удался! На одну ночь Петербург стал настоящей столицей блокчейна, хоть и принято считать, что жизнь кипит только в Москве, - рассказал Николай Волосянков. - Хочу сказать спасибо нашим гостям и всему криптосообществу - за настроение, драйв и за то, что решили провести вечер среды на «Криптовечеринке». Это было первое мероприятие такого формата от нашей компании, но теперь точно - не последнее».

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