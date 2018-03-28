Первый Всероссийский Фестиваль «ЗдравКультПривет – 2018» - как это было?

24 марта в Казани завершил работу первый Всероссийский Фестиваль анимационных и развлекательных программ санаторно-курортных учреждений «ЗдравКультПривет – 2018»
Фестиваль на одной площадке объединил около 100 представителей санаторно-курортной отрасли России, 27 здравниц из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Ульяновской области, Владимирской области, Челябинской области, Чувашии, Крыма, Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод и Казанского государственного института культуры. А также студентов и выпускников учреждений специального и высшего профессионального образования, реализующих программы досуга и анимации в санаторно-курортных учреждениях.
Организатором выступила Республиканская Ассоциация санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана» при поддержке Государственного Комитета РТ по туризму и Национальной Курортной Ассоциации (НКА).
В числе почетных членов Жюри конкурса и приглашенных ВИП гостей признанные российские эксперты санаторно-курортной отрасли, представители министерств и деятели здравоохранения, науки, культуры и туризма:
- Шаталов Геннадий Васильевич, Председатель жюри, основатель Федеральных туристических премий: Russian Event Awards, «Маршрут года», «Туристический сувенир» и «МедиаТур».
- Гарифуллина Резеда Саитовна, Профессор, д.п.н., декан факультета туризма, рекламы и межкультурных коммуникаций Казанского государственного института культуры.
- Елена Николаевна Букач, Заместитель директора по гостеприимству СК «Саки»
- Гончарова Оксана Викторовна, Генеральный директор Международного анимационного Агентства Celebrate/CEO International Animation Agency Celebrate Commucation
- Терентьев Евгений Павлович, исполнительный директор Ассоциации «Санатории Татарстана», основатель проекта Cанатории-России.рф
- Кривокижа Елена Александровна, Начальник отдела досуга и сервисного обслуживания СКК «Солнечный берег»
- Даянова Динара Павловна, к.п.н., профессор, зав. Отделения режиссуры театрализованных представлений
- Быченков Михаил Эдуардович, Руководитель парк-отеля «Porto Mare»
- Богданов Дмитрий Юрьевич, Генеральный директор СКК «Знание», вице-президент Ассоциации рестораторов Сочи, член правления Торгово-промышленной палаты города Сочи
Программа фестиваля включала несколько направлений: конкурс творческих коллективов санаторно-курортных учреждений на звание лучшего в России, экспозиция товаров и услуг для санаториев, научно-практическая конференция «Роль досуга и анимации в современном санатории».
22 и 23 марта в рамках Фестиваля проходил конкурс творческих коллективов санаторно-курортных учреждений на звание лучшего в России. В течение двух дней экспертное жюри оценивало участников по основным критериям. По итогам победители определились в нескольких номинациях: празднично-игровая программа для детей, празднично-игровая программа для молодежи, празднично-игровая программа для взрослых, экскурсионная программа для отдыхающих.
Гран-при конкурса выиграл СКК Санаторий «Солнечный берег».
В номинации «Экскурсионная программа» 1 место занял Санаторий «Красноусольск» (Башкортостан), 2 место - отель «Mriya Resort & Spa» (Крым).
В номинации «Программа для детей» на 1-м месте Санаторий «Янган-Тау» (Башкортостан), на 2-м месте СКК Санаторий «Солнечный берег» (Чувашия), на
3-м месте «Санаторий Радуга» (Татарстан).
В номинации «Программа для молодежи»1 место занял Оздоровительный комплекс «Mriya Resort & Spa» (Крым), 2 место жюри присудило Санаторию-профилакторию «Газовик» ООО «Газпром трансгаз Казань» (Татарстан), 3 место Казанскому государственному институту культуры
В номинации «Программа для взрослых»: 1 место - СКК Санаторий «Солнечный берег» (Чувашия), 2 место - ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им. Н. И. Пирогова» (Крым), 3 место - Отель «Mriya Resort & Spa» (Крым).
22 марта работала научно-практическая конференция «Роль досуга и анимации в современном санатории». В работе конференции приняли участие руководители санаторно-курортных учреждений, деятели искусства, культуры и здравоохранения.
Эксперты обсудили проблемы культурно-массовых и анимационных программ санаторно-курортных учреждений. Приглашенные спикеры рассмотрели актуальные вопросы оздоровления отдыхающих и проведения досуговых мероприятий на базе санаторно-курортного учреждения и поделились с коллегами опытом составления культурно-массовых программ и повышения качества анимационных мероприятий.
В течение двух дней на площадке фестиваля работала выставка товаров и услуг для санаторно-курортных учреждений по нескольким направлениям: текстиль для объектов, мебель, косметические принадлежности и средства гигиены, продукты питания, медицинское оборудование и техника, музыкальное и световое оборудование для киноконцертных залов.
Напомним, что это первое профессиональное мероприятие для санаторно-курортной отрасли России. Фестиваль способствует развитию культмассовой и анимационной работы в санаторно-курортных учреждениях и популяризации среди молодежи работы культорганизатора. Это площадка для обмена опытом, расширения творческих связей и представления инновационных методик отделов анимации и культорганизаторов по работе с отдыхающими.Далее в рубрике Современное искусство становится более доступнымARTIS Project в мире современного искусства
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