Первая Российская премия «Лучший проект на технологии блокчейн (ICO) 2017 года»

Цель премии – поддержка авторов проектов в сфере цифровой экономики
Участники:
- представители федеральных и региональных органов государственной власти;
- руководители финансовых, инвестиционных и кредитных организаций;
- эксперты в сфере блокчейн и крипто-технологий;
- представители профильных медиа-площадок;
- известные профессионалы отрасли.
В рамках мероприятия состоится торжественное вручение первой российской премии по версии Рейтингового агентства оценки проектов цифровой экономики. Цель премии – поддержка авторов проектов в сфере цифровой экономики и содействие распространению интеграции в экономику России технологий на базе системы распределенного реестра (блокчейн). Премия представлена в нескольких номинациях в следующих сферах: «Инвестиции», «Финансы», «Развлечения/Искусство», «IT-технологии». Также она будет присуждена за лучший информационный ресурс, за лучшую профильную программу высшего и дополнительного образования, за лучшие научные исследования по адоптации технологии Blockchain, за лучший проект, связанный с майнингом. Премией будут отмечены отдельные профессионалы за личный вклад в развитие отрасли. Организаторы премии собрали проекты, реализация которых базируется на технологии распределенного реестра и способствует консолидации профессионалов, развивающих российский сегмент блокчейн-технологий. Учредители премии: АНО «Рейтинговое агентство оценки проектов цифровой экономики», АНО «Сообщество пользователей рынка криптовалют» при организационной поддержке Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям и Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ). Генеральный спонсор - Группа Компаний «Основа», Генеральный партнер – Международный фонд поддержки правовых инициатив.
Партнеры: ChainMedia и инновационная компания «Центр девелопмент»
Сайт премии: https://reu-crypto.ru/premiya-2017/Далее в рубрике Конференция «PR в секторе B2B» прошла под знаком инноваций15 декабря в Москве прошла II кейс-конференция «PR в секторе B2B»
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