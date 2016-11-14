Перспективы и реалии системы жилищного строительства в России

В рамках прошедшей дискуссии члены Общественной палаты РФ и представители экспертного сообщества обсудили создание правил организации переселения, участия населения в творческих процессах комплексной реконструкции сложившейся застройки, формирование эффективной городской системы отраслевого управления процессами комплексной реконструкции, возможности и роль бюджетного финансирования, схемы реконструкции и обновления жилого фонда.

В начале мероприятия один из модераторов мероприятия, президент FIABCI-Россия Михаил Грин вручил своему соведущему Николаю Остаркову памятную медаль в честь двадцатилетия своей организации и провел для собравшихся исторический экскурс на тему ввода нового жилья. При этом львиную долю сволего выступления он посвятил региональной специфике рынка.

«Это не первая наша встреча в стенах Общественной палаты, в прошлом году мы говорили о необходимости и правилах секьюритизации, инструментах, которые позволили бы привлечь дополнительное финансирование», — напомнил президент ФИАБСИ-Россия.

Открывая собрание, модераторы начали с необходимости формирования стратегии развития рынка недвижимости.

Главные тезисы предлагаемой стратегии изложил в своем докладе председатель Комитета ФИАБСИ-Россия по аналитике, генеральный директор аналитического агентства RWAY Александр Крапин.

Далее взяли слово депутат Московской городской Думы, зампред Комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Олег Сорока и начальник управления координации реализации Государственной программы города Москвы Департамента градостроительной политики города Москвы Юрий Филипенко. Последний рассказал об удачном опыте Москвы по реконструкции объектов за счет увеличения этажности.

Представители департамента продемонстрировали успешный опыт реализации «Пилотного» проекта по реконструкции с надстройкой и обстройкой жилого дома за счет внебюджетных источников финансирования без отселения жителей.

Евгения Муринец, управляющий директор АИЖК и Валерий Казейкин, Заместитель координатора программы Государственной Думы по развитию малоэтажного жилищного строительства «Свой дом» предложили схемы финансирования строительных проектов, в том числе на основе кооперативов.

Далее, Алла Грязнова, Президент Финансового университета при Правительстве РФ, Ольга Лукерчик, Председатель комиссии ФИАБСИ-Россия по стандартизации и ценообразованию в строительстве, Игорь Носенко, заместитель генерального директора АО "Центр технического и сметного нормирования в строительстве" и Дмитрий Семернин, директор института экономики, управления и информационных систем в строительстве и недвижимости (МГСУ) рассказали о необходимости детального изучения вопросов ценообразования и методики составления смет.

«История создания ценообразования в России — это обширная тема, обсуждение которой действительно требует участия корифеев, как сегодня. Пора всерьез заняться этим вопросом. Тем более что принята концепция о реформе ценообразования», — подытожила Алла Грязнова.

Ольга Лукерчик в свою очередь представила презентацию о системе ценообразования, ее принципах, участниках и структуре, охватывая время с советского периода.

Председатель Комитета ФИАБСИ-Россия по конгрессно-выставочной деятельности, генеральный директор АЭРгрупп, Дмитрий Зорин и Председатель Комитета ФИАБСИ-Россия по рекламе и маркетингу, заместитель генерального директора агентства полного цикла Медиа-Шторм, Елена Чернявская предложили поднять затронутые вопросы круглого стола также на Международном бизнес-форуме недвижимости, который пройдет 20-22 июня 2017 г. в ЦМТ (Москва) пр поддержке Правительства Москвы. Участники дискуссии решили, что лучшим способом продемонстрировать успехи строительной отрасли Москвы и России, в целом, для улучшения городского имиджа и увеличения его привлекательности для инвесторов, станет проведение Всемирного конгресса по недвижимости на территории Москвы в 2018 году.

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