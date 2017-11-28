V People Management ReForum «Winning The Hearts» - 2017 Культурный код

23 и 24 ноября 2017 года в кампусе Московской Школы Управления СКОЛКОВО состоялся пятый юбилейный бизнес-форум People Management ReForum «Winning The Hearts», посвященный лидерству, мотивации и управлению людьми.

Темой этого года стал Культурный код. На протяжении двух дней спикеры рассуждали о том, что такое корпоративная культура: из каких элементов она состоит, каким образом регулируется, как влияет на вовлеченность сотрудников, лояльность клиентов и эффективность бизнеса.

В первый день форума перед участниками выступили: Евгений Демин, генеральный директор компании SPLAT (people management при выходе на международные рынки); Сергей Солонин, генеральный директор Qiwi, (модели организации человеческих систем за границей и в России); Алексей Васильчук, сооснователь и совладелец ресторанного холдинга RESTart (трансляция ДНК бренда); Юлия Чупина, заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк России» (культурная трансформации Сбербанка). Андрей Шаронов, президент Московской школы управления СКОЛКОВО, (трансформация личности через обучение и укрепление энергетического потенциала). Светлана Миронюк, исполнительный директор PWC, профессор Московской школы управления СКОЛКОВО, в рамках дискуссии на тему «Культура ест стратегию на завтрак» задала свои вопросы Галине Юзефович, литературному критику и культурологу; Руслану Вестеровскому, заместителю председателя Банка России, директору департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом; Анастасии Татуловой, владельцу сети кондитерских и кафе «АндерСон»; Сергею Воробьеву, старшему партнеру и президенту Ward Howell; Анне Левитанской, директору по стратегическим коммуникациям группы ЧТПЗ. Участники обсудили различные проявления культурного кода; стратегии во внутренних коммуникациях; а также кейсы, связанные с внедрением, развитием, изменением и каскадированием корпоративной культуры. Затем на церемонии «SKOLKOVO Trend Award» в присутствии заместителя Председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича 12 компаний были награждены за лучшие проекты, реализованные корпоративными и государственными партнерами бизнес-школы. Завершился первый день форума бизнес-баней на тему «СЕО + HR: управление культурным кодом организации». За круглыми столами участники «парились» над актуальными вопросами и с помощью коллег решали конкретные бизнес-задачи.

Второй день открыл Стивен ДеКрей, PhD, заместитель ректора и приглашенный профессор бизнес-школы Гонконгского университета науки и технологии, консультант Impel Consulting. Его выступление было посвящено теме глобального лидерства. Стивен начал с вопроса: «Как вы думаете, лидерами рождаются или становятся?». «Сначала рождаются, а потом становятся, – ответил он на свой вопрос после общения с залом. – Лидерству нельзя научить, но его можно развить через опыт, наставничество и образование». Далее Стивен рассказал о врожденных и приобретаемых качествах, которыми должен обладать глобальный лидер (среди прочих он отметил убедительность, откровенность и гибкость), и разных типах интеллекта: IQ (сознательный), EQ (эмоциональный), CQ (культурный). Г-н ДеКрей посоветовал участникам развивать в себе все типы интеллекта, чтобы уверенно чувствовать себя в условиях мультикультурности, свойственной современному миру.

Михаил Зыгарь, писатель, основатель проекта «1917. Свободная история», ex-главный редактор телеканала «Дождь», автор книг «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть», отвечая на вопросы Светланы Миронюк и участников из зала, поделился своими размышлениями о культурном коде страны и подводных камнях истории, изменивших наше сознание. Одним из таких подводных камней Михаил назвал склонность русских историков и представителей власти задним числом придумывать выгодную им логику произошедших событий, лишая потомков возможности увидеть объективную реальность. Однако история – это не только выбор власти, но и жизнь народа, уверен Михаил. Поэтому в своем проекте «1917. Свободная история» он постарался погрузить читателей в судьбы обычных живых людей, переживающих тотальную трансформацию родной страны. Сам Михаил относит свое произведение к новому жанру «иммерсивной литературы», где читатель может «постоять среди персонажей» и почувствовать, как люди живут в моменте, не зная, что произойдет с ними в следующую секунду. Для усиления эффекта полного погружения главные персонажи книги получили свои личные профили в соцсети ВКонтакте.

Наталия Парменова, исполнительный директор SAP, в своей презентации «Цифры, люди и счастье» поделилась опытом компании в области мотивации сотрудников: в течение 2 лет 120 сотрудников вместе с топ-руководителями разрабатывали 5 направлений бизнес-стратегии компании, что привело к значительному росту вовлеченности команды.

Ключевым посланием следующего спикера – Бориса Дьяконова, старшего вице-президента Банка «ФК Открытие» и основателя банка для предпринимателей «Точка», стал тезис о том, что сегодня центром корпоративной культуры становится не клиент или сотрудник, а Человек. Борис назвал человечность основой эффективных деловых взаимоотношений и призвал участников форума строить доверительную среду в своих организациях. Ведь именно в такой среде команда может открыто проявлять себя, создавая настоящую, живую культуру, которая исходит от сердца и отражает реальное положение дел.

Елена Черникова, генеральный директор и основатель компании «Новые правила», автор исследования «Культура инноваций», предложила участникам 4 шага, которые помогут реанимировать потенциал команды: 1) Развивайте творческий потенциал сотрудников; 2) Экспериментируйте, чтобы трансформироваться; 3) Полюбите разнообразие и пространство вариантов; 4) Развивайте человеко-ориентированный подход.

Алексей Штейнгардт, генеральный директор рекрутинговой компании Hays Russia, в своем выступлении, посвященном синергии личных и общих целей, дал развернутый ответ на вопрос «Как определить, совпадают ли ДНК претендента и компании?». В первую очередь, необходимо понять, во что верит претендент, как себя ведет и насколько готов меняться. Для этого Алексей порекомендовал проводить следующие исследования: глубинное интервью по компетенциям, разбор кейсов, моделирование ситуаций, психометрическое тестирование, интервью с другими носителями ДНК и сбор независимых рекомендаций. Если кандидат принимается на работу, важно помочь ему успешно адаптироваться: например, через амбассадоров бренда и buddies или нематериальное поощрение. Резюмируя вышесказанное, Алексей подчеркнул, что фундаментом для достижения общих целей служит доверие.

Следующее выступление было посвящено теме «Requisite organization: как создать условия для максимальной самореализации человека в организации». Юрий Андресов, СЕО Home Credit Bank, призвал участников обращать внимание на такой фактор, как мыслительный потенциал сотрудника, потому что именно он определяет индивидуальные способности решать задачи разной сложности. Кроме того, большую роль играют ценности, знания, навыки и личностная зрелость сотрудника. Задача компании – объективно оценивать эти параметры, чтобы предлагать сотруднику задачи, где его текущие компетенции могли бы быть реализованы максимально продуктивно для обеих сторон.

Максим Фельдман, руководитель направления по работе с клиентами Московской школы управления СКОЛКОВО, погрузил слушателей в мир outdoor-обучения и поделился тремя уроками лидерства, которые он вынес для себя из поездки на Камчатку вместе со студентами программы МВА. По мнению Максима, такие экстремальные поездки раскрывают потенциал и осознанность человека через приключение, преодоление и рефлексию. Приключение дает команде совместные эмоции и впечатления; преодоление – совместные победы; а рефлексия – совместное развитие. В результате люди за короткий срок учатся лучше понимать себя и свои цели, а также прокачивают навыки управления, предотвращения рисков и принятия решений в экстренных ситуациях, что приводит к существенной трансформации и личностному росту. На прощание Максим пожелал каждому участнику форума найти свою Камчатку.

Параллельно с выступлениями спикеров прошли несколько мастерских: Нина Зверева, бизнес-тренер, коуч, автор бестселлера «Я говорю – меня слушают», рассказала, как создавать контекст культуры через выступления. Евгений Никонов, заместитель генерального директора Sherpa S Pro, руководитель проекта RuGenerations, проанализировал основные вызовы топ-команд в управлении комплексными системами. Яна Агарунова, сертифицированный форум-тренер YPO Internation и EO Global, раскрыла секретный формат персональной поддержки американских СЕО.

Заключительным аккордом форума стало интервью генерального продюсера РеФорума Юлии Рыжовой с Аллой Духовой, основателем и художественным руководителем международного балета TODES. Алла призналась, что в ее работе главное – практика и фанатичная любовь к своему делу: «Работаем как китайцы. Много работаем». На вопрос о том, как ей удалось создать самую большую сеть танцевальных школ в мире, она ответила, что у нее не было бизнес-плана, лишь реальные запросы из разных городов, которые она со своей командой постепенно удовлетворяла – так балет TODES попал в книгу рекордов Гиннеса. По словам Аллы, культурный код ее балета складывается из двух понятий: труд и социализация. Успех и сплоченность команды строятся на том, что каждый чувствует себя нужным и благодаря этому стремится реализовать свой потенциал. «У нас нет ни одной одинокой души, – говорит Алла, – нам всегда есть куда прийти».

Расставание с РеФорумом прошло на теплой ноте: после отчетного юбилейного видеоролика, посвященного 5-летию РеФорума, Юлия Рыжова предложила завершить разговор о команде благодарностью команде и пригласила на сцену для общего фото всех сотрудников, которые приняли участие в подготовке РеФорума.

Организатор Форума: Компания Winning The Hearts Group успешно организовывает бизнес-конференции и форумы с 2013 года и обладает положительной репутацией среди российских и международных предпринимателей. https://winningthehearts.com

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