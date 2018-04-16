Под пальмами Джакарты: в криптостолице пройдет #CryptoEvent indo

городе, который вошел в ТОП-10 рейтинга ведущих криптостолиц планеты по версии IDACB в 2017 году. Мероприятие соберет 1500 участников из 20 стран мира, местом проведения выбран отель Kempinski Jakarta.

Несмотря на то, что государственный регулятор Индонезии настроен скептически по отношению к цифровым активам и готов признать только собственную криптовалюту (которая, к слову, пока только в планах), бизнес-сообщество живо интересуется новыми возможностями цифровой экономики. Инвестиции в криптовалюты, бизнес на блокчейн-технологии, криптотрейдинг и планы законодателей станут основными темами обсуждения в рамках конференции #СryptoEvent Indo.

Спикерами мероприятия в Юго-Восточной Азии станут более 40 экспертов из разных отраслей криптоиндустрии, экономики и бизнеса: топ-менеджеры международных компаний, основатели блокчейн-платформ, юристы, адвокаты, аналитики и предприниматели. Помимо “местных” экспертов, в Джакарту приедут признанные специалисты из Польши, России, Индии, Малайзии, Южной Кореи и других стран.

Лекции спикеров и презентации ICO-проектов пройдут в двух залах. На данный момент подтвердили участие Oscar Darmawan, Founder & CEO Indonesia Digital Asset Exchange; Fakhrul Razi A.B., CEO & Founder Pinkexc Sdn Bhd; Łukasz Żeligowski (Poland), CEO easyMINE; Robert Ryu, Co-founder and Chief Strategy Officer of Tristar Ventures и другие. В одном из залов будут проходить презентации ICO-проектов.

Во время всего мероприятия для посетителей будет открыта криптовыставка, число экспонентов превысит 50. Среди стендов участники смогут найти криптообменники, инвестиционные фонды, ICO-проекты, производителей и поставщиков оборудования для майнинга, сервисы для трейдинга, консалтинговые и маркетинговые агентства.

После основной части гости конференции, спикеры и инвесторы отправятся на традиционную криптовечеринку в один из модных клубов Джакарты.

Организатор мероприятия - российская компания CryptoEvent, проводящая массовые блокчейн-мероприятия в разных странах мира. В марте этого года компания организовала самый масштабный блокчейн-форум в Европе на 10 000 человек, он прошел 27-28 марта в московском “Экспоцентре”.

Приобрести билеты на #CryptoEvent Indo можно на сайте: https://cryptoeventindo.com/

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