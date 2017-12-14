Открытие памятника вирусу Petya

27 июня 2017 года инфраструктура ряда крупных (в том числе российских и украинских) компаний подверглась атаке вируса-шифровальщика Petya. Среди пострадавших компаний: MAERSK, MERK, кондитерская фабрика Cadbury в Австралии, Хоум Кредит банк, ГАЗПРОМ, РОСНЕФТЬ и MARS в России, а также ИНВИТРО. Впрочем, эту атаку удалось отбить с минимальными потерями.

В память об этом событии при поддержке и на средства международной медицинской компании ИНВИТРО перед входом в Технопарк «Сколково» будет установлен памятник. Его высота более 2 метров. Скульптура выполнена в виде надкусанного жесткого диска и таблички с надписью: «Здесь лежит побежденный людьми 27/06/2017 компьютерный вирус Petya».

Антон Буланов, автор идеи памятника, директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям компании ИНВИТРО: «Petya продемонстрировал насколько маленьким и зависимым от IT стал наш мир - мы только стоим на пороге настоящих киберугроз, которые будут влиять на жизнь большого количества людей. Мы хотим, чтобы этот памятник стал символом наступления новой реальности, в которой к людям и компаниям жизнь будет предъявлять новые требования. Мы очень рады, что этот памятник появляется именно на территории Сколково, которое стало в России синонимом инновационности и современных технологий».

Александра Барщевская, Вице-президент, Пресс-секретарь Фонда «Сколково»: «Разработке технологий обеспечения информационной безопасности в Фонде «Сколково» уделяется особое внимание. Это одно из ключевых направлений НИОКР нашего IT-кластера, в рамках которого работают десятки компаний-участников. Уже сегодня эти компании играют заметную роль в борьбе с киберугрозами не только в России, но и в мире. Поэтому вполне логично, что вирус Petya нашёл своё последнее пристанище именно в Сколково».

ИНВИТРО - крупнейшая частная медицинская компания в России, основана в 1995 году. Бренд INVITRO объединяет 1000 медицинских офисов и 10 лабораторных комплексов, которые ежедневно выполняют более 143 000 различных тестов. В активе компании – диагностические центры ИНВИТРО, медицинские офисы «Доктор рядом», медицинские клиники «ЛЕЧУ.RU», медицинская кадровая служба «Уникум», Высшая медицинская школа, CRO-организация, медицинский телеканал Med2Med. ИНВИТРО — инвестор российской лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions.

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1800). Суммарная выручка компаний-участников «Сколково» за период 2011–2016 гг. превысила 147 млрд рублей. В них создано более 27 тысяч рабочих мест, запатентовано более 1200 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. К 2020 году в «Сколково» будет построено более 2 млн квадратных метров производственных, офисных и жилых помещений, в Инновационном центре будут работать не менее 35000 человек.

“Физтехпарк” — технопарк в сфере высоких технологий, созданный при поддержке Минкомсвязи РФ и Правительства Москвы с целью помочь молодым компаниям сделать первые шаги на рынке технологического предпринимательства. Главной задачей “Физтехпарка” является агрегирование и коммерциализация высокотехнологичных проектов и обеспечение реализации полного цикла развития инновационных компаний.

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