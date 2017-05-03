Основатели VR-компаний из Австрии и Британии откроют московскую Russian Gaming Week

Событие посвящено развитию игорно-развлекательной индустрии и включает в себя многопрофильную конференцию, выставку и ряд бизнес-встреч.

Главной темой RGW 2017 станут инновации в гемблинге, а именно – в сферах дополненной и виртуальной реальности.

Как сообщает организатор – ивент-компания Smile-Expo, – в этом году будет особенно много участников из-за границы. Так, программу первого дня откроют успешные предприниматели и управляющие европейских компаний – основатель ViARsys Конрад Гилл (Австрия) и Кевин Уильямс (Британия).

Конрад Гилл – один из пионеров в области разработок и продвижения VR-технологий. Занимая ведущие управленческие позиции в индустрии гейминга, Конрад реализовал ряд новаторских идей, в основе которых лежит взаимодействие land based и online.

Сам Конрад называет себя фанатом своего дела, геймером и «техническим фриком». Европейской индустрии он известен в том числе по международным Gaming- и iGaming-конференциям, и вот теперь возможность познакомиться с ним появится у российской публики. Гостям Russian Gaming Week Конрад расскажет о перспективах VR-технологий в игровой конвергенции.

Тему реализации AR/VR в бизнесе продолжит основатель британской компании KWP Limited Кевин Уильямс. Его команда сфокусирована на анализе рынков и построении маркетинговых стратегий на игорном рынке. Объектом внимания Кевина Уильямса на Russian Gaming Week станут методы успешной имплементации новых технологий в бизнес и повышение спроса на AR/VR-продукты.

Подробнее о программе форума читайте на сайте Russian Gaming Week. Регистрация на мероприятие уже открыта.

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