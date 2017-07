Оливер Стоун выступит на Synergy Global Forum в Москве

В числе его самых режиссерских работ — «Взвод» (1986), «Уолл-Стрит» (1987), «Джон Ф. Кеннеди: выстрелы в Далласе» (1991), «Сноуден» (2016). Именно Стоун - автор сценария кинофильма «Лицо со шрамом», а также еще более 20 картин. Последняя работа Стоуна — многосерийный фильм «Путин» — масштабное интервью с российским президентом, взорвавшее экраны по всему миру.

Стоун едет в российскую столицу, чтобы выступить на Synergy Global Forum — ежегодном событии, которое проводится в Москве уже в третий раз. Ключевая аудитория форума — предприниматели и топ-менеджеры, представители российского бизнес-сообщества. Организатор форума, Университет «Синергия», попросил Стоуна раскрыть в своем выступлении три главных темы: почему он решил сделать интервью с Владимиром Путиным, каковы его впечатления от общения с российским президентом, а также каково его мнение о перспективах развития отношений России и США.

Synergy Global Forum состоится в Москве 27-28 ноября, в СК «Олимпийский», и станет самым крупным бизнес-форумом в мире. В событии примут участие более 15000 человек — предприниматели и топ-менеджеры из России, СНГ и Европы. На сцене «Олимпийского» вместе с Оливером Стоуном выступят такие известные спикеры, как выдающийся экономист и автор теории «Черного лебедя» Нассим Николас Талеб, известный мотивационный оратор Ник Вуйчич, автор бестселлера «Скорость доверия. То, что меняет все» Стивен Кови-младший, британский психолог и автор теории Mind Map Тони Бьюзен, знаменитый американский тренер по лидерству и менеджменту Маршалл Голдсмит и другие звезды мировой величины.

Осенью 2017 года Synergy Global Forum пройдет не только в Москве, но и впервые — за рубежом. На месяц раньше, 27-28 октября, мероприятие состоится в Нью-Йорке. На сцене легендарного The Theatre at Madison Square Garden перед аудиторией из более чем 5500 человек выступит звездный состав спикеров: автор бестселлера «Гении и аутсайдеры» Малкольм Гладуэлл, глава Forbes Media Стивен Форбс, основатель The Huffington Post Арианна Хаффингтон, эксперт Google по машинному обучению и создатель Университета Сингулярности Рэймонд Курцвейл, основатель «Википедии» Джимми Уэйлс, ведущий эксперт в области маркетинга Гари Вайнерчук. Модератором Synergy Global Forum в Нью-Йорке выступит известная телеведущая Fox News Кимберли Гилфойл.

По словам организаторов Synergy Global Forum, именно уровень спикеров мероприятия является его ключевой ценностью, поэтому приезд Оливера Стоуна поднимает форум на новый уровень: «Для нас большая честь принимать в Москве Оливера Стоуна — человека, чье творчество вдохновляет людей из разных поколений и предлагает независимый взгляд на важнейшие события мировой истории, проблемы современного общества. Убеждены, что выступление господина Стоуна будет интересным и полезным для нашей аудитории, которая, можно сказать, выросла на его фильмах», - говорит исполнительный директор Университета «Синергия» Вадим Лобов.

