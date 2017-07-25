3 ноября 2017 года в самом сердце столицы - гостинице FOUR SEASONS – состоится Первая Всероссийская Премия и Форум «Женщина имеет значение»!
3 ноября 2017 года в самом сердце столицы - гостинице FOUR SEASONS – состоится Первая Всероссийская Премия и Форум «Женщина имеет значение»!

В рамках мероприятия пройдут форум и выступления первых лиц международных компаний.

«Женщина имеет значение» - это первая всероссийская премия, нацеленная на выявление и освещение лучших проектов, практик и программ Российских компаний в отношении женщин, их достижений, стремлений и прав.                                                                                                

На деловой части состоятся: «TED Woman» с выступлениями лучших спикеров, которые будут транслироваться в режиме реального времени; круглый стол от сообщества женщин-послов – International Women Club; стратегическая сессия при поддержке Ernst&Young, а также выступления представителей бизнеса и государственных лиц. На торжественной церемонии будут награждены компании, осуществляющие лучшие проекты для женщин.

У любой компании и организации есть возможность заявить о себе и стать Лауреатом Премии в одной из четырнадцати номинаций!

Мероприятие проходит при поддержке Общественной организации «Опора России» и компании Ernst&Young. Организатор проекта – Фонд «Социальные проекты», основным видом деятельности которого является организация и проведение социально значимых программ и проектов.

http://womanwm.ru/ - официальный сайт Всероссийской Премии «Женщина имеет значение».

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