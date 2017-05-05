Ночной трейл "Белая ночь" 2017 пройдет в Санкт-Петербурге с 24 на 25 июня
Ночной трейл "Белая ночь" 2017 пройдет в Санкт-Петербурге с 24 на 25 июня

В саму короткую ночь года, с 24 на 25 июня в Сестрорецке стартует второй ежегодный трейл "Белая ночь".

Соревнования будут проходить в двух дисциплинах: бег и скандинавская ходьба. Участникам предложены на выбор дистанции: 10 км. и 20 км.

Дистанция проложена по кромке Финского залива. Большая часть маршрута проходит по плотному песку, но спортсменам необходимо будет преодолеть каменистые участки и участки с рыхлым песком. Старт соревнования будет дан в полночь.

На финише вас будет ждать восход. Или вы его...

Расписание пробега

24 июня
21:00 - 23:30 Выдача стартовых номеров
22:00 - 23:00 Развлекательная программа
23:40 - 00:00 Парад открытия соревнований

25 июня

00:00 Старт
01:00 - 04:00 Финиш участников.
03:00 - 04:00 Развлекательная программа
04:00 Подведение итогов и награждение победителей
06:00 Закрытие соревнований

Трейл "Белая ночь" – это:

  • Непревзойденный вид на Финский Залив
  • Трасса интересная профессиональным спортсменам, любителям, и даже начинающим
  • 44 комплекта наград (в том числе специальная номинация и абсолютная победа)
  • Разнообразный призовой фонд
  • Гостевая зона с интерактивными развлечениями
  • Шоу программа
  • И многое многое другое

Мероприятие будет интересно как спортсменам, так и их семьям, ведь на протяжении всего трейла будет работать зона с интерактивными развлечениями, а так же будет представлена шоу-программа.

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