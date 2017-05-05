Ночной трейл "Белая ночь" 2017 пройдет в Санкт-Петербурге с 24 на 25 июня

В саму короткую ночь года, с 24 на 25 июня в Сестрорецке стартует второй ежегодный трейл "Белая ночь".
Соревнования будут проходить в двух дисциплинах: бег и скандинавская ходьба. Участникам предложены на выбор дистанции: 10 км. и 20 км.
Дистанция проложена по кромке Финского залива. Большая часть маршрута проходит по плотному песку, но спортсменам необходимо будет преодолеть каменистые участки и участки с рыхлым песком. Старт соревнования будет дан в полночь.
На финише вас будет ждать восход. Или вы его...
Расписание пробега
24 июня
21:00 - 23:30 Выдача стартовых номеров
22:00 - 23:00 Развлекательная программа
23:40 - 00:00 Парад открытия соревнований
25 июня
00:00 Старт
01:00 - 04:00 Финиш участников.
03:00 - 04:00 Развлекательная программа
04:00 Подведение итогов и награждение победителей
06:00 Закрытие соревнований
Трейл "Белая ночь" – это:
- Непревзойденный вид на Финский Залив
- Трасса интересная профессиональным спортсменам, любителям, и даже начинающим
- 44 комплекта наград (в том числе специальная номинация и абсолютная победа)
- Разнообразный призовой фонд
- Гостевая зона с интерактивными развлечениями
- Шоу программа
- И многое многое другое
Мероприятие будет интересно как спортсменам, так и их семьям, ведь на протяжении всего трейла будет работать зона с интерактивными развлечениями, а так же будет представлена шоу-программа.Далее в рубрике Масштабнее, интереснее, полезнее: итоги M-Health Congress 201728 апреля в московском Mercure Hotel состоялся M-Health Congress 2017 – b2b-конференция, посвященная обсуждению проблем телемедицины в России.
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