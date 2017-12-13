Научный парк МГУ отпразднует 25-летний юбилей
Научный парк МГУ отпразднует 25-летний юбилей

21 декабря отметит четверть века один из первых научных парков России! 

Решение о создании Научного парка при Московском Университете было принято в далеком 1990-м году на Ученом совете МГУ. Учредителями выступили Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и Министерство образования и науки РФ. Председателем Совета директоров стал ректор Московского университета, академик В.А. Садовничий.

Спустя два года, в 1992-м, был заложен фундамент первого корпуса Научного парка, а впоследствии в течение семи лет было возведено еще семь строений. За годы существования из стен Научного парка вышло более 300 высокотехнологичных компаний, а общее число созданных рабочих мест превысило 10 тысяч. Резидентами и выпускниками Научного парка было построено 5 заводов в различных регионах России.

Сегодня Научный парк МГУ – это свыше 140 научно-технических и сервисных предприятий и около 2500 сотрудников. Среди резидентов парка – компании, разрабатывающие подводных роботов для изучения арктических морей и производители звездных датчиков; ученые, знающие, как замедлить процесс старения, и специалисты в области секвенирования генома человека; научные сотрудники, придумавшие уникальную систему очистки крови при сепсисе и лидеры российского рынка в создании робототехники, композитных материалов, информационных технологий  и высокотехнологичных сервисов для нефтегазовой отрасли.

В Научный парк приходят ученые и аспиранты, кандидаты наук и профессора, начинающие предприниматели и «акулы» бизнеса, а еще студенты и даже школьники. «Наш парк преимущественно работает с начинающими компаниями или, как их называют, стартапами. Основная  наша задача заключается в том, чтобы создать гармоничную среду для возникновения и  роста компаний. Она формируется при участии «якорных» резидентов – высокотехнологичных предприятий, тяготеющих к Университету как к источнику кадров и новых знаний», – рассказывает Генеральный директор Научного парка МГУ Олег Мовсесян.

Отдельная сфера деятельности Парка – это работа с молодежью, а именно помощь талантливым студентам и выпускникам применить научные знания в жизни и создать свой бизнес. C 2004 года Научный парк МГУ ежегодно проводит акселерационную программу «Формула Успеха». Выпускниками акселератора уже стали более трех тысяч человек, созданы и успешно работают свыше ста высокотехнологичных компаний.

С 2013 года при Научном парке МГУ работает Центр молодежного инновационного творчества, оснащенный самым современным оборудованием, который проводит обучающие курсы для школьников, а также предоставляет услуги по прототипированию начинающим предпринимателям.

Кстати, именно Научному парку МГУ, являющемуся старейшим российским членом Международной Ассоциации Научных парков (IASP), совместно с партнерами удалось несколько лет назад выиграть право на проведение конференции IASP в России, что по уровню конкурентной борьбы с заявками от других членов Ассоциации равносильно борьбе за проведение Олимпийских Игр. Конференция прошла в Москве в 2016 году и стала самой масштабной по числу гостей и количеству стран-участниц за всю, более чем 30-летнюю, историю существования Ассоциации.

Парк стабильно входит в тройку лидеров Национального рейтинга технопарков России и был признан лучшим университетским Парком нашей страны.

«Россия всегда была страной больших открытий, больших перспектив и талантов. Наша страна – родина первой атомной электростанции, первого полёта человека в космос, первого ледокола. Ежегодно в Научный парк на разные наши программы приходит более 2000 школьников и около 500 студентов и выпускников лучших ВУЗов Москвы. Наша задача дать им возможность проявить и реализовать свои таланты. Уверен, что в будущем проекты многих из этих ребят по своему масштабу, технологическому наполнению и инновационности не будут иметь аналогов в мире», – комментирует Олег Мовсесян.

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Торжественное празднование юбилея состоится 21 декабря 2017 года (в четверг) в Шуваловском корпусе МГУ. Адрес: Ломоносовский пр-т, д.27, к.4.

 Сбор гостей с 17.30. В программе: выставка инновационных проектов, официальная часть и праздничный фуршет. Вход по приглашениям.

Среди гостей ожидаются: помощник президента РФ А.А. Фурсенко, ректор Московского университета, академик В.А. Садовничий, вице-президенты РАН А.Р. Хохлов и В.В. Козлов, российский ученый И.М. Бортник и другие.

Теги:
События: общество
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