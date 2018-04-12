Научная формула красоты

Чему именно верить из этого потока информации – решать вам, но, в любом случае, лучше быть в курсе актуальных трендов и свежих изобретений

Косметология – это тонкая сфера науки, особое искусство и отдельное направление медицины, изучающее эстетические проблемы организма человека и способы их коррекции. Иными словами, данная отрасль исправляет недостатки внешности и способствует сохранению имеющихся достоинств. Косметология опирается на достижения эндокринологии, дерматологии, физиотерапии, реабилитологии, биохимии, физиотерапии, микробиологии. В то же время косметология выполняет задачи прикладной эстетики – создание целостного и гармоничного образа с учетом современных требований красоты.

Уже не первый год в Научном парке МГУ проходит образовательная программа «Формула БИОТЕХ». Вчерашние студенты, а теперь молодые ученые – химики, биологи, врачи, фармацевты, биотехнологи – пытаются улучшить жизнь людей, создавая все новые и новые инновационные разработки, которые впоследствии из мало кому известных стартапов превращаются в успешный продукт.

Один из наиболее интересных проектов образовательной программы прошлых лет – гелевая эпиляция.

Способов удаления волос существует великое множество: от обычного бритья до высокотехнологичного лазера. Особенной популярностью пользуются восковая эпиляция и шугаринг, они недороги, не требуют специального оборудования и не имеют таких серьезных противопоказаний, как лазерная и фотоэпиляция.

Обычная эпиляция – это острая боль, которая на протяжении долгого времени доставляет человеку неприятные ощущения. Все дело в том, что после эпиляции каждый волосяной фолликул представляет собой микрорану, а таких ран возникает одновременно десятки и сотни. Более того, болезненность усиливается, так как после первых же манипуляций ответной реакцией организма является появление спазмов в фолликулах, плотно сжатый стержень волоса обламывается от механических усилий, и в результате вырастает жесткий колючий волос.

И вот оптимальное решение было найдено молодыми российскими учеными из Научного парка МГУ. Ими был разработан революционный метод гелевой эпиляции, который позволяет удалять волосы почти безболезненно. Суть инновации заключается в комплексном методе удаления волос, который проходит в 3 этапа.

Первый этап заключается в нанесении лосьона, предназначенного для подготовки кожи и волосяных фолликул к воздействию второго этапа. В состав лосьона входят альфа-гидроксикислоты, которые легко преодолевают роговой слой и, ослабляя сцепление корнеоцитов, способствуют продвижению других молекул, таким образом, создавая условия для направленного дозирования депиляционного вещества к волосяному фолликулу.

Второй этап – нанесение геля, содержащего депиляционное вещество. Оно воздействует на дисульфидную связь мягкого кератина и тем самым разрушает белок. В состав геля входит стабилизированный комплекс веществ, благодаря которым процедура проводится при значениях рН, близких к нейтральным и без нагрева. При этом воздействие на волосяной фолликул не приводит к разрушению волосяного стержня, что сохраняет его прочностные характеристики и целостность. Как следствие, волос полностью удаляется с корнем механическим методом.

Третий этап предназначен для кондиционирования кожи и воздействия на волосяной фолликул веществами, препятствующими дальнейшему росту волос. Тоник содержит экстракты растений с антисептическим, противовоспалительным, успокаивающим действием.

В свое время команда стала обладателями кубка «Чемпиону по активности Очного Интенсива предакселаратора Generation S» компании РВК. Сейчас стартап активно развивается на территории технопарка «Строгино».

С мая этого года косметологи смогут пройти бесплатное обучение процедуре гелевой эпиляции. После обучения косметолог получит статус «Мастер гелевой эпиляции» и сможет проводить процедуру в салоне красоты.

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