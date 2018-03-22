Начал работу фестиваль ЗдравКультПривет – 2018

С приветственным словом к участникам фестиваля выступили Артур Игоревич Абдрашитов, заместитель председателя Государственного комитета по туризму РТ, Владислав Валентинович Виниченко, заместитель министра здравоохранения РТ, Евгений Павлович Терентьев, Исполнительный директор Ассоциации «Санатории Татарстана», Геннадий Васильевич Шаталов, Председатель Наблюдательного совета Национальной Ассоциации специалистов событийного туризм и Александр Геннадьевич Баранов, генеральный директор санатория «Крутушка».

В предстоящие два дня работы Фестиваля участников ждет насыщенная программа: обучающие мастер-классы, творческий конкурс, выставка и научно-практическая конференция. 22 и 23 марта пройдет конкурс творческих коллективов санаторно-курортных учреждений на звание лучшего в России. Гала-концерт и награждение творческих коллективов также состоится 23 марта в 16.00. В даты проведения Фестиваля будет организована экспозиция товаров и услуг для санаториев. Время работы экспозиции: 22 - 23 марта 2018 (9:00 – 16:00).

Завтра 22 марта в рамках начнет работу научно-практическая конференция «Роль досуга и анимации в современном санатории». В работе конференции примут участие руководители санаторно-курортных учреждений, деятели искусства, культуры и здравоохранения. Спикерами выступят профессионалы туристической отрасли из Сочи, Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, Чебоксар, Алушты, Казани.

На конференции обсудят широкий круг вопросов по проблемам культурно-массовых и анимационных программ санаторно-курортных учреждениях, оздоровления отдыхающих и проведения досуговых мероприятий на базе санаторно-курортного учреждения. Приглашенные спикеры поделятся с коллегами опытом составления культурно-массовых программ и повышения качества анимационных мероприятий.

Напомним, что I Всероссийский Фестиваль анимационных и развлекательных программ санаторно-курортных учреждений «ЗдравКультПривет – 2018» - это первое профессиональное мероприятие для санаторно-курортной отрасли России. Организатором выступает Республиканская Ассоциация санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана» при поддержке Государственного Комитета РТ по туризму и Национальной Курортной Ассоциации (НКА).

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