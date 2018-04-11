В Москве студенты колледжей со всей России поборются за президентский грант
В Москве студенты колледжей со всей России поборются за президентский грант

Заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства стартует в Москве

С начала апреля в российских городах проходит заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства для учащихся заведений среднего профессионального образования. Организатором заключительного этапа по направлению «Электроника, радиотехника и средства связи» выступает Университет «Синергия», где 24-26 апреля пройдет финал олимпиады по этой специальности.

В течение 3 дней участники олимпиады проведут почти 12 часов, решая практические задания разных уровней сложности. В первый день конкурсанты должны пройти тест, перевести профессиональный текст с иностранного языка и распланировать бюджет для подрядной организации. Задания второго уровня ориентированы на практику по профильному направлению. Например, по дисциплине «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», участника могут попросить подключить и настроить транзитное оборудование для просмотра видеопотока, а также настроить дополнительные сервисы.

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства проходит в три этапа: начальный, региональный и заключительный. Первые два этапа уже закончились и победители на финальной стадии. Всего было выделено 79 дисциплин, которые собраны по 27 укрупненным группам специальностей, от информационной безопасности до изобразительных и прикладных видов искусства.

Оценивать результаты олимпиады будет специальное жюри. Победителя и призеров определят по количеству набранных баллов. Если участники набрали одинаковое количество баллов, то решение будет приниматься по результату заданий второго уровня, с учетом времени, потраченного на их выполнение. Победитель олимпиады может претендовать на президентский грант.

Для участников олимпиады Университет «Синергия» организует обзорную поездку по Москве, а также экскурсии в Московский и Измайловский Кремль. Кроме этого, в течение трех дней заключительного этапа олимпиады в Университете «Синергия» пройдут деловые мероприятия и панельные дискуссии по вопросам среднего профессионального образования.

Цель Всероссийской олимпиады профессионального мастерства — показать уровень знаний учащихся по профильным направлениям, и дать талантливой молодежи возможность продемонстрировать свои знания и умения на практике.

Место и порядок проведения олимпиады определил департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования РФ.

Теги:
События: общество
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