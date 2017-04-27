В Москве состоялся Synergy Insight Forum

Всего за два дня участники форума смогли прослушать выступления 24 спикеров.

Впервые в качестве спикера бизнес-форума, на мероприятии выступил известный телевизионный ведущий и шоумен Иван Ургант. В ходе выступления И. Ургант откровенно поделился опытом в сфере построения карьеры и управления сотрудниками. Гостями форума также стали известные телеведущие Ксения Собчак и Ольга Бузова.

«Мы создали самую крупную в России площадку для выступлений и обмена опытом в сфере ведения бизнеса, - отмечает организатор форума ректор Школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов, - Гости нашего форума – это прежде всего топ-менеджмент и владельцы компаний, они дорожат своим временем. Поэтому выступавшие на форуме в первую очередь были полезны и интересны своим уникальным опытом в маркетинге, продажах, управления персоналом, построении карьеры и других сферах». Как отметил Г. Аветов, в России резко вырос интерес к знаниям в сфере бизнеса, и в этом году форум смог собрать 5000 участников - в четыре раза больше, чем в апреле прошлого года.

В ходе мероприятия нескольким самым известным бизнес-спикерам, работающим на российском рынке бизнес-образования, было присвоено звание Почетного профессора Университета «Синергия». Среди них – Радислав Гандапас, Игорь Манн, Радислав Гандапас, и другие. Почетными профессорами Университета «Синергия» стали также известный адвокат Павел Астахов и генеральный директор World Class Николай Прянишников.

Synergy Insight Forum организуется Школой бизнеса и Университетом «Синергия» уже в третий раз. Как отмечают организаторы, одной из отличительных особенностей форума, является сбалансированное сочетание полезного контента и практических знаний, и ярких эмоций, позволяющее участникам мероприятия усваивать информацию в интенсивном, но комфортном режиме.

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