В Москве состоится вторая конференция о внедрении ИИ в бизнес – AI Conference
В Москве состоится вторая конференция о внедрении ИИ в бизнес – AI Conference

19 апреля 2018 года в Москве пройдет вторая международная конференция по применению искусственного интеллекта в бизнесе – AI Conference

Мероприятие станет площадкой для нетворкинга разработчиков, предпринимателей, стартапов, создателей платформ на основе Big Data и компаний, которые используют ИИ в бизнесе. Эксперты обсудят способы применения ИИ в медицине, ритейле, страховании, маркетинге, финансовой отрасли и сфере обслуживания.

Ивент будет включать конференцию, экспозону и Битву стартапов.

Конференция

В качестве спикеров выступят представители Nvidia, Microsoft, МТС, VisionLabs, Addi, Marketingbot, «Сколтех», «Сбербанк» и других крупных компаний.

Посетители мероприятия узнают о:

  • положительных изменениях бизнеса после внедрения ИИ;
  • чат-ботах как бизнес-помощниках;
  • инструментах работы с ИИ в своих проектах;
  • преимуществах применения технологии распознавания образов в ритейле;
  • перспективах применения ИИ в онлайн-маркетинге;
  • AI-алгоритмах как способе диагностики заболеваний;
  • применении ИИ в сервисной робототехнике и автоиндустрии;
  • пользе нейросетей при голосовом поиске.

Демозона

В выставочной зоне отечественные и зарубежные IT-компании представят передовые AI-разработки. Главный критерий подбора экспонентов – эффективность технологий для применения в бизнес-процессах.

Битва стартапов

В рамках события пройдет конкурс стартапов, предлагающих современные решения в области ИИ. Каждый участник сможет презентовать свою идею потенциальным инвесторам, бизнес-ангелам и представителям венчурных фондов.

Регистрация на событие: https://goo.gl/3dXqDo

Организатор мероприятия – Smile-Expo. На протяжении 12 лет компания проводит отраслевые бизнес-конференции, выставки и форумы во многих странах Европы, СНГ и Азии.

Теги:
События: переговоры
ВНЖ в Великобритании через инвестиции в экономику Далее в рубрике ВНЖ в Великобритании через инвестиции в экономикуВеликобритания традиционно является одним из самых востребованных направлений европейской иммиграции

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО