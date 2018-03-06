В Москве состоится вторая конференция о внедрении ИИ в бизнес – AI Conference

19 апреля 2018 года в Москве пройдет вторая международная конференция по применению искусственного интеллекта в бизнесе – AI Conference
Мероприятие станет площадкой для нетворкинга разработчиков, предпринимателей, стартапов, создателей платформ на основе Big Data и компаний, которые используют ИИ в бизнесе. Эксперты обсудят способы применения ИИ в медицине, ритейле, страховании, маркетинге, финансовой отрасли и сфере обслуживания.
Ивент будет включать конференцию, экспозону и Битву стартапов.
Конференция
В качестве спикеров выступят представители Nvidia, Microsoft, МТС, VisionLabs, Addi, Marketingbot, «Сколтех», «Сбербанк» и других крупных компаний.
Посетители мероприятия узнают о:
- положительных изменениях бизнеса после внедрения ИИ;
- чат-ботах как бизнес-помощниках;
- инструментах работы с ИИ в своих проектах;
- преимуществах применения технологии распознавания образов в ритейле;
- перспективах применения ИИ в онлайн-маркетинге;
- AI-алгоритмах как способе диагностики заболеваний;
- применении ИИ в сервисной робототехнике и автоиндустрии;
- пользе нейросетей при голосовом поиске.
Демозона
В выставочной зоне отечественные и зарубежные IT-компании представят передовые AI-разработки. Главный критерий подбора экспонентов – эффективность технологий для применения в бизнес-процессах.
Битва стартапов
В рамках события пройдет конкурс стартапов, предлагающих современные решения в области ИИ. Каждый участник сможет презентовать свою идею потенциальным инвесторам, бизнес-ангелам и представителям венчурных фондов.
Регистрация на событие: https://goo.gl/3dXqDo
Организатор мероприятия – Smile-Expo. На протяжении 12 лет компания проводит отраслевые бизнес-конференции, выставки и форумы во многих странах Европы, СНГ и Азии.Далее в рубрике ВНЖ в Великобритании через инвестиции в экономикуВеликобритания традиционно является одним из самых востребованных направлений европейской иммиграции
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