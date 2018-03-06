В Москве состоится вторая конференция о внедрении ИИ в бизнес – AI Conference

Мероприятие станет площадкой для нетворкинга разработчиков, предпринимателей, стартапов, создателей платформ на основе Big Data и компаний, которые используют ИИ в бизнесе. Эксперты обсудят способы применения ИИ в медицине, ритейле, страховании, маркетинге, финансовой отрасли и сфере обслуживания.

Ивент будет включать конференцию, экспозону и Битву стартапов.

Конференция

В качестве спикеров выступят представители Nvidia, Microsoft, МТС, VisionLabs, Addi, Marketingbot, «Сколтех», «Сбербанк» и других крупных компаний.

Посетители мероприятия узнают о:

положительных изменениях бизнеса после внедрения ИИ;

чат-ботах как бизнес-помощниках;

инструментах работы с ИИ в своих проектах;

преимуществах применения технологии распознавания образов в ритейле;

перспективах применения ИИ в онлайн-маркетинге;

AI-алгоритмах как способе диагностики заболеваний;

применении ИИ в сервисной робототехнике и автоиндустрии;

пользе нейросетей при голосовом поиске.

Демозона

В выставочной зоне отечественные и зарубежные IT-компании представят передовые AI-разработки. Главный критерий подбора экспонентов – эффективность технологий для применения в бизнес-процессах.

Битва стартапов

В рамках события пройдет конкурс стартапов, предлагающих современные решения в области ИИ. Каждый участник сможет презентовать свою идею потенциальным инвесторам, бизнес-ангелам и представителям венчурных фондов.

Регистрация на событие: https://goo.gl/3dXqDo

Организатор мероприятия – Smile-Expo. На протяжении 12 лет компания проводит отраслевые бизнес-конференции, выставки и форумы во многих странах Европы, СНГ и Азии.

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