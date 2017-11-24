В Москве пройдет масштабная конференция по криптовалюте – Blockchain UTconference
В Москве пройдет масштабная конференция по криптовалюте – Blockchain UTconference

25 ноября 2017 года в Москве в конференц-зале «Мир» пройдет главное российское событие криптоиндустрии – самая масштабная конференция по технологии блокчейн, майнингу и криптовалюте

В рамках конференции спикеры-практики расскажут о том, куда инвестировать и как зарабатывать на растущем рынке криптовалют и ICO, где привлекать инвестиции, каковы риски и возможности, а также почему большинство криптоинвесторов рискуют оказаться за бортом.

Спикерами станут ведущие эксперты: Анатолий Радченко, Дмитрий Белоусов, Алексей Марков, Роман Вишневский, Александр Курдюков, Антон Клевцов и другие. В дополнение к докладам на конференции пройдут дискуссии, где можно будет задать вопросы участникам и практические мастер-классы с разбором конкретных кейсов. Мероприятие соберет экспертов и более 1500 участников, среди которых разработчики, предприниматели, инвесторы, финансисты и банкиры, юристы, основатели стартапов и другие.

Не пропустите главное событие криптоиндустрии этого года!

Организатор мероприятия: United Traders.

Участие в конференции бесплатно.

Начало: 15:00 Мск.

Место проведения: конференц-зал «Мир» (Цветной бульвар, 11, с. 2)

Регистрация на сайте: http://utconf.ru

Теги:
События: переговоры
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