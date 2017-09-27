В Москве пройдёт конференция "Управление изменениями. Экология"

29 сентября на площадке Digital October состоится конференция “Управление изменениями. Экология”, организатором которой является коммуникационный проект +1.

В ходе мероприятия произойдет обмен связями, технологиями и техниками реализации и продвижения экологических проектов между лидерами ответственных изменений: представителями социально ответственного бизнеса, государства, СМИ, коммуникационных и рекламных агентств, HKO и образовательных учреждений.

Конференция Управление Изменениями. Экология использует необычный формат fight-дискуссии.

3 непримиримых экологических баттла по настоящим правилам боксерских боев пройдут по темам:

мусоросжигание vs переработки

экотовары: потребители vs бизнес

углеводородная модель или низкоуглеродное развитие

В рамках традиционного формата панелей на конференции "+1" будут освещены вопросы ответственности производителя, возобновляемых источников энергии, климатической нейтральности, а также представлен обзор лучших эко-стартапов России.

Со-организаторами секций конференции Управление Изменениями Экология выступили: KPMG, Vygon Consulting, Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды и фонд «Русский углерод».

Конференция "+1" собрала 40 спикеров от лидеров отвественности российских и зарубежных компаний, среди которых: Unilever, KPMG, Deloitte, РусПЭК, Carlsberg, WWF, а также эксперты государственных институтов и структур: Правления Совета по экологическому строительству в России, рабочей группа “Экология и природопользование” Экспертного совета при Правительстве РФ, отдела по вопросам экологии и использования природных ресурсов Министерства экономического развития РФ.

Вот лишь некоторые из спикеры и экспертов конференции:

Ирина Бахтина - Вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever

Владислав Жуков - Член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации, Заместитель Председателя Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, Член Общественного Совета Минприроды России

Светлана Подчалина - Руководитель направления исследований в сфере недвижимости и строительства, НАФИ

Алексей Поляков – Соучредитель и член Правления Совета по экологическому строительству в России

Альбина Дударева - Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды

Любовь Меланевская - Исполнительный Директор Некоммерческой Ассоциации "Промышленность за экологию" (РусПЭК)

Рашид Исмаилов — Руководитель Рабочей группы "Экология и природопользование" в Экспертном совете при Правительстве РФ

Татьяна Кофанова - Директор, Руководитель рабочей группы по законодательству о расширенной ответственности импортеров и производителей, Deloitte

Алексей Кокорин - Руководитель программы «Климат и энергетика» WWF

Конференцию поддерживают ведущие деловые и “зеленые” СМИ России: РБК, ТАСС, Daily Money Expert, KudaGo, “Зеленый город”, “Зеленый драйвер”, “Эка. Зеленое движение России”, “Русско-немецкое бюро экологической информации”, “Климат России”, “Зеленая Вышка”.

Управление Изменениями. Экология 29 октября в Digital October! Участие в конференции бесплатное! Регистрация по ссылке: conf.plus-one.ru/ecology

Вечерний благотворительный бой

29 сентября на ринге Dr. Loder за титул сильнейшего в 3 боях будут сражаться профессиональный боец ММА Владимир Дайнеко, победитель всероссийского турнира по комплексному единоборству и призер чемпионата России по рукопашному бою, а также мастер спорта по рукопашному бою Степан Горшечников и другие не менее сильные противники, так что зрелище обещает быть захватывающим.

В качестве участников благотворительного вечера "+1" соберет 250 гостей: владельцев бизнеса, топ-менеджеров крупных российских и западных компаний, представителей СМИ и деятелей культуры.

Ведущий раундов — неподражаемый и харизматичный ведущий проектов на РЕН ТВ — Егор Пирогов.

Вечер будет посвящён сбору средств для фонда «Лыжи мечты» и фонду «Метелица». «Лыжи мечты» проект Сергея и Натальи Белоголовцевых, дает возможность детям с особенностями здоровья заниматься терапевтическим спортом для физической, психологической и социальной реабилитации.

Вырученные от продажи билетов средства также пойдут на развитие проекта «Активное скалолазание», организованного для адаптации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья полярной командой «Метелица».

Мероприятие платное. Зарегистрироваться можно здесь.

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