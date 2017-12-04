В Москве более 400 ветеранов встретились на 12-м «Бале Победителей», организованном при поддержке ОМК
В Москве более 400 ветеранов встретились на 12-м «Бале Победителей», организованном при поддержке ОМК

Второго декабря в Москве на Поклонной горе встретились более 400 ветеранов из 15 стран — России, стран СНГ и Балтии

В Музее Победы состоялся 12-й «Бал Победителей», организованный Объединенной металлургической компанией (АО «ОМК», г. Москва), благотворительным фондом имени Мариса Лиепы и Музеем Победы.

Среди приглашенных — участники битвы за Москву и Сталинград, а также Ленинградской и Курской битв, дети войны и узники концлагерей. Среди них артиллеристы, минометчики, десантники, танкисты, радисты, медсестры. Все имеют боевые награды и ордена. Герои помогали снять блокаду Ленинграда, были в составе гражданской обороны Москвы, освобождали союзные республики и европейские страны от фашистских захватчиков, многие преследовали вражескую армию до Берлина и там встретили долгожданный День Победы.

75-летие окончания битвы за Москву и приближающийся 75-й юбилей победы в Сталинградской битве отметили делегации из России, Казахстана, Украины, Армении, Азербайджана, Абхазии, Белоруссии, Кыргызстана, Молдавии, Грузии, Южной Осетии, Таджикистана, Латвии, Литвы и Эстонии.

Вели торжество народный артист России Андрис Лиепа и российская актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова. Ветеранов поздравили председатель правления Объединенной металлургической компании Наталья Еремина, заместитель директора Музея Победы, вице-адмирал Федор Смуглин, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Теплые пожелания в адрес участников «Бала Победителей» направили министр культуры России Владимир Мединский и директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

На торжественном концерте любимые ветеранами песни исполнили народный артист России Лев Лещенко, Академический ансамбль песни и пляски Национальной гвардии России, артисты московского театра ET CETERA, образцовый детский коллектив России «Надежда», победители музыкального телешоу «Голос», подопечные благотворительного фонда в поддержку талантливых детей «Андрюша», мужской хор ветеранов Великой Отечественной войны им. Григория Новикова и другие.

По окончании Бала каждому ветерану вручили памятные фотографии с мероприятия и подарки –  новогодние игрушки в стилистике 1930-40 годов, сделанные руками школьников из регионов присутствия ОМК на открытых творческих уроках специально к «Балу Победителей».

«Поддержка Бала — это наш вклад в сохранение исторической памяти. Мы уверены, что в сердцах каждого всегда будет жить память о народе-победителе и о значении Победы для всего мира. Это наша дань благодарности и уважения миллионам героев, защитивших нашу Родину. За эти 12 лет Бал посетили более трех с половиной тысяч ветеранов Великой Отечественной из почти 20 стран. Я уверена, что пока ветераны могут приезжать сюда, мы будем продолжать поддерживать это уникальное по своей значимости мероприятие», — отметила председатель правления ОМК Наталья Еремина.

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