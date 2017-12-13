Moneymakers conf&party
Moneymakers conf&party

 19 декабря 2017 года Москве состоится конференция Moneymakers conf&party

Вбейте в свой календарь или обведите красным в ежедневнике – зимой в Москве состоится конференция Moneymakers conf&party – это 2 масштабные конференции, посвященные CPA и криптовалютам, одновременно проходящие в одном месте.

Конфренция пройдет 19 декабря 2017 года в Radisson Slavyanskaya, а зажигательная Afterparty в известном клубе Gipsy. Конференция соберет более 1500 арбитражников и криптовалютных специалистов, а за ее онлайн трансляцией будут наблюдать 10000+ участников из десятков городов и стран.

На конференцию в качестве спикеров приглашены только реальные эксперты рынков CPA и криптовалют – практики, имеющие авторитет и прошедшие отбор.

Пообщаться и поделиться опытом с коллегами, а также спалить фишки ТОПов можно будет в большой нетворкинг- зоне. Также будут проведены 2 круглых стола, на которых все желающие смогут задать вопросы представителям сервисов, узнать фишки и лайфаки, которые пригодятся в работе.

Все участники конференций получают реальные рекомендации по повышению собственного профита, смогут выиграть призы от партнеров мероприятия и получить бонусы от онлайн-сервисов.

 Определенно стоит идти.

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Купите билеты, пока они есть в продаже: http://moneymakers.events

Теги:
События: экономика
Как зарабатывать на криптовалюте Далее в рубрике Как зарабатывать на криптовалюте20 декабря в 19:00 в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова пройдет мастер-класс «Как зарабатывать на криптовалюте»

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