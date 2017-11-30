Миллиардер Игорь Рыбаков расскажет о своей новой книге с помощью перформанс шоу
Миллиардер Игорь Рыбаков расскажет о своей новой книге с помощью перформанс шоу

3 декабря состоится перформанс шоу и презентация первой книги предпринимателя, филантропа и миллиардера-блогера Игоря Рыбакова «Жажда»

Встреча пройдет на 19 Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fictio№: с 12:30 до 13:30 в Киноконцертном зале ЦДХ на Крымском валу, 10. На мероприятии также будут:

  • Александр Федотов, владелец медийного холдинга ACMG (Forbes)
  • научный руководитель Института семантики систем Сергей Хапров, #цифровойкоммунизм
  • трансляция из Японии Оскара Хартманна, предпринимателя, основателя KupiVIP и CarPrice

Автор книги Игорь Рыбаков, миллиардер из российского списка «Форбс» (№117 за 2017 год), сооснователь компании «ТехноНИКОЛЬ» и «Рыбаков Фонд». Родился в 1972 году в Магнитогорске. В 1996 году окончил МФТИ по специальности инженер-физик. Женат, четверо детей. В своей книге «Жажда» Игорь Рыбаков делится историей успеха своей компании. Как с нуля создать в России глобальную промышленную компанию? Как каждый год удваивать капитал компании на протяжении 20 лет? Как заработать миллиард и сохранить жажду изменений.

Книга о том, как управлять вероятностью совпадений, создавать живые сети деловых и общественных партнерств. О жажде нового и предпринимательстве как о способе быть счастливым. Как опережать и побеждать. Как втягивать в свои проекты других людей и быть способным на максимум. Очень непривычный и глубокий рассказ о природе реального бизнеса и опыте реального человека, заглянувшего за горизонт.

Ниже отзывы других крупных предпринимателей о книге «Жажда».

Рубен Варданян, социальный инвестор и предприниматель, Phoenix Advisors:

«Игорь Рыбаков сегодня является одним из немногих, кто комплексно занимается темой филантропии и инвестиций с социальным эффектом (impact investments) в России. Выстроив с партнером успешный бизнес, Игорь перенес в новую сферу, с одной стороны, свой опыт и навыки, с другой – неиссякаемую энергию и деятельный оптимизм. Его «Жажда» – это «сага», описание жизненного пути, вынесенных уроков и принципов. В своей книге Игорь размышляет о событиях, которые повлияли на его становление как личности и успешного бизнесмена, анализирует реальные ситуации. В ней вы найдете немало интересных историй, которые многому учат, а также вдохновляют на движение вперед».

Оскар Хартманн, предприниматель и инвестор, основатель KupiVIP и Carprice:

«Очень сильные размышления об особенностях предпринимательского способа думать, о том, какие фундаментальные принципы стоят за одной из самых успешных бизнес историй современной России. Многие из них абсолютно не интуитивные и сильно отличаются от общепринятых представлений. Обязательное чтение для любого предпринимателя и лидера».

Александр Федотов, президент медиа группы ACMG:

«Как владелец «Forbes Россия», я бы отметил, что Игорь Рыбаков – один из представителей российского корпоративного «чуда». В своей книге он вспоминает достижения и цену этих достижений. Он называет имена, фамилии и названия всех организаций, с которыми пришлось столкнуться молодым бизнесменам и получить отпор! Российские реалии и условия вхождения в бизнес описаны им без прикрас».

Как выпускник Физтеха, хочу отметить, что эта книга еще раз подтверждает: физтехи обладают особым складом ума и способны подчинять мир новым законам, которые они же только что и открыли!

Удастся ли вам повторить его «промышленное чудо»? Надеюсь, мы узнаем это скоро. Каждому кто начинает дело или хочет сделать Россию сильнее – советую прочитать эта книгу!

Давид Ян, основатель и член совета директоров группы компаний ABBYY:

«Игорь Рыбаков – близкий мне по духу человек. Создав с нуля уникальную компанию глобального уровня в сегменте building materials, он оказал влияние на деловой ландшафт России в целом. Создав «Рыбаков Фонд», за неполных два года сумел превратить его в инструмент трансформации общественной среды – в работе лишь одной программы фонда «Преактум», развивающей предпринимательское мышление у студентов, принимают участие 5,3 тыс. студентов из 258 вузов в 102 городах России. Деловой и общественный опыт, которым Игорь Рыбаков делится в этой книге, требует изучения – особенно теми, кто хочет достичь успеха».

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