M-Health Congress 2018: в Москве состоится четвертая конференция о развитии мобильной медицины

Событие посвящено развитию мобильной медицины и инновационным технологиям в сфере здравоохранения. Среди участников конференции – предприниматели, представители здравоохранительных органов, менеджеры IT-компаний, инвесторы и разработчики мобильных устройств в сфере медицины.

В рамках ивента можно посетить конференцию и выставочную зону.

Конференция

На мероприятии выступят эксперты, которые занимаются разработкой мобильных медицинских девайсов, специализируются в законодательном регулировании отрасли и непосредственно внедряют мобильные технологии в сферу здравоохранения.

Ключевые темы выступлений:

прогнозы развития мобильной медицины в России на 2018 год;

тренды биомедицины: биофармацевтические препараты, рынок наномедицины, биосовместимые материалы, выращивание искусственных клеток;

телемедицинские технологии и их нормативное обеспечение;

семантические технологии в медицине;

обзор технологий, помогающих сделать доступной удаленную медпомощь;

защита медицинских данных;

персональный помощник здоровья.

Демозона

Посетители конференции смогут не только принять участие в обсуждении цифровой медицины, но и ознакомиться с ее новинками. В рамках демозоны отраслевые компании представят последние разработки индустрии – технологии, программы и смарт-устройства.

Организатор события – Smile-Expo. На протяжении 12 лет компания проводит бизнес-форумы, выставки и конгрессы во многих странах Европы, СНГ и Азии.

Действует специальное предложение: скидка -58% при покупке от 2-х билетов. Регистрация и подробности мероприятия — на сайте.

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