M-Health Congress 2018: в Москве состоится четвертая конференция о развитии мобильной медицины

3 апреля в Москве пройдет четвертый ежегодный международный конгресс M Health Congress 2018
Событие посвящено развитию мобильной медицины и инновационным технологиям в сфере здравоохранения. Среди участников конференции – предприниматели, представители здравоохранительных органов, менеджеры IT-компаний, инвесторы и разработчики мобильных устройств в сфере медицины.
В рамках ивента можно посетить конференцию и выставочную зону.
Конференция
На мероприятии выступят эксперты, которые занимаются разработкой мобильных медицинских девайсов, специализируются в законодательном регулировании отрасли и непосредственно внедряют мобильные технологии в сферу здравоохранения.
Ключевые темы выступлений:
- прогнозы развития мобильной медицины в России на 2018 год;
- тренды биомедицины: биофармацевтические препараты, рынок наномедицины, биосовместимые материалы, выращивание искусственных клеток;
- телемедицинские технологии и их нормативное обеспечение;
- семантические технологии в медицине;
- обзор технологий, помогающих сделать доступной удаленную медпомощь;
- защита медицинских данных;
- персональный помощник здоровья.
Демозона
Посетители конференции смогут не только принять участие в обсуждении цифровой медицины, но и ознакомиться с ее новинками. В рамках демозоны отраслевые компании представят последние разработки индустрии – технологии, программы и смарт-устройства.
Организатор события – Smile-Expo. На протяжении 12 лет компания проводит бизнес-форумы, выставки и конгрессы во многих странах Европы, СНГ и Азии.
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