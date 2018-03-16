M-Health Congress 2018: в Москве состоится четвертая конференция о развитии мобильной медицины
M-Health Congress 2018: в Москве состоится четвертая конференция о развитии мобильной медицины

3 апреля в Москве пройдет четвертый ежегодный международный конгресс M Health Congress 2018

Событие посвящено развитию мобильной медицины и инновационным технологиям в сфере здравоохранения. Среди участников конференции – предприниматели, представители здравоохранительных органов, менеджеры IT-компаний, инвесторы и разработчики мобильных устройств в сфере медицины.

В рамках ивента можно посетить конференцию и выставочную зону.

Конференция

На мероприятии выступят эксперты, которые занимаются разработкой мобильных медицинских девайсов, специализируются в законодательном регулировании отрасли и непосредственно внедряют мобильные технологии в сферу здравоохранения.

Ключевые темы выступлений:

  • прогнозы развития мобильной медицины в России на 2018 год;
  • тренды биомедицины: биофармацевтические препараты, рынок наномедицины, биосовместимые материалы, выращивание искусственных клеток;
  • телемедицинские технологии и их нормативное обеспечение;
  • семантические технологии в медицине;
  • обзор технологий, помогающих сделать доступной удаленную медпомощь;
  • защита медицинских данных;
  • персональный помощник здоровья.

Демозона

Посетители конференции смогут не только принять участие в обсуждении цифровой медицины, но и ознакомиться с ее новинками. В рамках демозоны отраслевые компании представят последние разработки индустрии – технологии, программы и смарт-устройства.

Организатор события – Smile-Expo. На протяжении 12 лет компания проводит бизнес-форумы, выставки и конгрессы во многих странах Европы, СНГ и Азии.

Действует специальное предложение: скидка -58% при покупке от 2-х билетов. Регистрация и подробности мероприятия — на сайте.  

Теги:
События: общество
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