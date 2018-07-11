Ментальные токсины. Драматичные последствия.

Что такое ментальные токсины, спросите Вы. На этот вопрос может дать ответ консультант-психогенетик Сорин Борис Владимирович. На основании своей обширной и успешной практики он может с уверенностью сказать, что отравляет нас скорее не окружающая среда, а наши убеждения и те ложные концепции, которые мы принимаем. Физическое же отравление — лишь следствие.

Последние 30 лет человечество борется с экологическими проблемами, но загрязнение окружающей среды только прогрессирует. Врачи констатируют, что сейчас не рождаются на 100% здоровые дети, и винят в этом экологию, неправильное питание и наследственность.

Считается, что ежедневно мы вдыхаем воздух, отравленный выхлопными газами автомобилей, выбросами производств, получаем дозы радиации и едим продукты, содержащие вредные консерванты, ароматизаторы и заменители. И постоянно болеем.

Мы привыкли винить промышленность, добычу позленных ископаемых и технологический прогресс в нарушении тонкого природного равновесия. На самом деле в том, что мир стоит буквально на грани экологической катастрофы, виноваты мы и ментальные токсины, которые мы излучаем.

Ментальное определяет наше физическое

В классическом научном понимании психогенетика — это наука о наследственности и изменчивости психических и психофизиологических свойств, работающая на стыке психологии и генетики. Психогенетика поведения в концепции ИДЕАЛ-метода имеет схожее толкование, только мы учитываем наследственные факторы, которые определяют жизненную программу человека. Иными словами, то, что пережили предки в трёх-четырёх поколениях, и то, в чём они отходили от духовных принципов самой жизни, напрямую определяет жизнь потомков. И это главный базис ИДЕАЛ-метода Тойча.

Существуют результаты исследований, доказывающие, что в организме человека на внутриклеточном уровне происходят взрывные процессы, когда он слышит «слово рода». «Слово рода» – это личный инсайт, внутреннее озарение, которое случается во время консультации, когда вдруг что-то становится понятным и ясным. Человек видит истинную причину своей проблемы и понимает, как ее решить. Так что ментальная сфера мощнейшим образом определяет наше физическое состояние.

Психогенетика поведения решает абсолютно любые проблемы

Из множества ярких примеров успешного применения психогенетического подхода в моей практике приведу один.

В воскресенье, мой выходной день, меня буквально уговорили проконсультировать женщину, чья младшая дочь накануне фактически утонула в бассейне. Её достали бездыханной, и с того момента находилась в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции лёгких. Ведущие врачи этой клиники не давали почти никаких шансов на восстановление. Самый оптимистичный прогноз был, если она вдруг очнётся, – сильнейшее двухстороннее воспаление лёгких из-за скопившихся там гноя и остатков воды и пищи.

Уже на консультации женщина в отчаянии вскрикнула, почему Бог хочет забрать жизнь её дочери?! Я решительно не согласился и сообщил ей, что Бог никогда не забирает то, что Он дал, но хочет, чтобы были поняты и устранены причины, приведшие к этой критической ситуации.

Выяснилось, что двое предшественников этой девочки с отцовской стороны в разных поколениях задохнулись при разных обстоятельствах в том же возрасте – три с половиной года, так что девочка вынуждена была повторять тот же самый опыт в силу генетической предрасположенности.

Со стороны матери генетический код диктовал младшему ребёнку быть объектом особого страха мамы потерять её. Кроме того родители этой девочки находились в стеснённых обстоятельствах, когда финансовые обязательства фигурально и почти буквально душили их.

Поняв эти скрытые глубинные причины и осознав, что её дочь теперь не обязана умирать, женщина, находящаяся в сильнейшем напряжении, испытала тот самый инсайт и полностью расслабилась, образно, «растеклась» на стуле.

Достоверно известно, что практически в тот момент, когда мать достигла осознания, девочка, находясь на значительном удалении от нас, в реанимационной палате в одной из клиник, пришла в сознание, самостоятельно встала, сняла с себя все причиндалы оборудования и очень удивилась происходящему и тем, кто без сознания лежал в той же палате. Через несколько дней её выписали абсолютно здоровой без каких-либо признаков воспаления лёгких.

Годы спустя я видел эту девочку уже школьницей, живую и здоровую. Она – живое свидетельство силы психогенетического подхода ИДЕАЛ-метода.

Как связаны психогенетика и экология

Говорят, что мы живем в окружающей среде, которая несет угрозу благополучию и здоровью. Везде обсуждаются темы засилья аллергенов, загрязнённого воздуха и некачественных продуктов. Все сокрушаются, что дети рождаются с хроническими заболеваниями. На заседаниях ООН постоянно принимаются резолюции по защите экологии.

Но разве проблема решается? Человечество сокращает объемы производства и потребления? Нет, все это только растет и будет расти. Токсины, отравляющие окружающую среду, – это следствие более глубоких процессов. И дело не в том, что какие-то предприятия экономят на очистке отходов, это лишь механизм.

Какое отношение к состоянию экологии имеет психогенетика? Самое непосредственное, ведь сознание и поведение человека имеет прямое отношение к любому локальному или глобальному явлению. Каждый из нас – это вселенная, качество которой определяется тем, что излучается из ее центра, то есть из нашего разума. Если мы излучаем отравляющие идеи, то окружающая среда возвращает нам токсины, вредящие организму.

Мы созданы по образу и подобию Творца, а значит, фактически производим свою вселенную, куда входят все те, с кем мы связаны, и все процессы, в которые мы вовлечены. И чем больше вы осознаёте, тем шире масштаб вашей вселенной. Качество происходящих в ней явлений определяется не тем, что попадает снаружи, а тем, что исходит изнутри вашего сознания.

Как только вы осознаете и примете эту идею, чувства тщетности и безнадежности навсегда покинут вас. Теперь вы знаете, что всё в ваших руках. Благодаря ИДЕАЛ-методу вы теперь понимаете, как формируется сознание и как поднять его от низших форм до высших. Из центра вашего бытия начинает проистекать излучение более высокого качества. И Вселенная отражает то, что вы в нее излучили.

Главный ментальный токсин – зависть

Причина загрязнения окружающей среды находится в каждом из нас. Из сознания современного человека проистекает одна из самых мощных отравляющих идей – мысль о том, что он обделен, что у кого-то чего-то больше и лучше. Попросту это – зависть.

Чувство зависти токсично. Оно провоцирует в организме выделение избыточной желчи, отравляющей тело. А в коллективном масштабе зависть заставляет людей постоянно соревноваться, у кого чего больше, и кто что больше заберёт. Одна группа людей отнимает ресурсы у другой: деньги, территории, газ, нефть и пр.

Идея успеха современного общества – это потребление. Чем больше ты потребил и чем дороже это стоило, тем ты успешнее. Не так ли? Люди посвящают всю свою жизнь зарабатыванию денег и приобретению материальных благ. Не это ли отравляющая идея, которая через специфические механизмы производства и устройства экономики разрушает экологию? Но прежде всего эта идея разрушает внутреннюю благостность человека.

Почему люди завидуют? Потому что природой в нас заложено чувство равенства и справедливости. Когда невежественный человек видит, что кто-то имеет больше, он считает, что это несправедливо. Он испытывает злость, которая перерастает в постоянный подсознательный гнев. Снаружи человек может выглядеть спокойно, но внутри он переживает постоянную злобу. Это сказывается и на организме: он начинает вырабатывать избыток желчи. Начинаются проблемы со здоровьем, с печенью, доводящие до гепатита, и другие.

Нас отравляет идея о ложном успехе

Христос сказал: «Не то что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человек» (Мф.15:11). Представьте, что миллиарды людей излучают ревность, злость и зависть одновременно. Как среагирует на это высокочувствительная Вселенная? Она вернет все это в виде ухудшения экологии, загрязнением воздуха и почвы.

Самая отравляющая идея – это извращенное представление об успехе, основанное на зависти, а по сути, основанное на непонимании того, для чего предназначен человек.

Смещаются наши приоритеты: люди учатся, работают, строят карьеру, заключают браки для того, чтобы не просто жить в комфорте, а потреблять больше и больше.

Представьте, что вы уже достигли того уровня комфорта, о котором мечтаете. Разве на этом вы остановитесь? В этой парадигме существует современное человечество. До тех пор, пока из нашего сознания проистекают отравляющие концепции, основанные на несправедливости и непонимании истинного успеха, системы нашего организма, выводящие шлаки и токсины, будут функционировать плохо. Если человек не умеет очистить свое сознание от ментальных токсинов, то и тело как проекция сознания, не будет выполнять эту функцию.

Только человек, чье сознание чисто, имеет превосходно работающую очистительную систему. Он не думает о том, какой продукт съел или какой воздух вдохнул. Его тело само выведет все токсины без вреда для здоровья. А тот, кто не овладел способами очищения сознания, накапливает в организме яды, а в жизненном опыте горечь, разочарования, обиды и гнев.

Ревность – это тоже зависть

Ревность – синоним зависти, основана на представлении о том, что кто-то должен нам принадлежать. Мы ревнуем, потому что боимся потерять то, что нам принадлежит. Кажется, что человек наша собственность. Откуда взялась такая ложная идея?

Вспомним начало 20-го века, когда наши предки постоянно боролись за выживание на фоне революций, войн и репрессий, экспроприации, террора. Люди объединялись в семьи по принципу экономической ячейки. В философии марксизма-ленинизма постоянно повторялось, что «семья – это ячейка общества». Один нужен другому для прокорма: мужчина работает, женщина растит детей и содержит дом. Эта идея рождает собственничество. Но где здесь любовь? А любовь люди ищут на стороне, откуда и берутся измены, провоцирующие ревность, злость, гнев и желание наказать негодника или негодницу.

Женщина постоянно задается вопросом: а вдруг она лишиться кормильца? И она начинает злиться. Ведь в те времена успех заключался в обеспечении себя достаточным количеством еды. А муж или жена были инфраструктурой, которая это благополучие поддерживает. От предков через генетический код многим из нас передались такая система убеждений и такие модели поведения, которые и заложили в нас программу ревности.

Освобождаемся от ментальных токсинов

Наше сознание сформировано генетической предрасположенностью, а уже потом влиянием окружающей среды. Образ наших мыслей закладывается еще до нашего зачатия и, конечно, до рождения, в пренатальный период. Будучи в утробе матери мы испытали влияние ментальных факторов, и их воздействие продолжается до сегодняшнего дня.

Отношение к жизни через злость и зависть наследуется от предков. С генами передается и оценка окружающей действительности как несправедливой. Человек продолжает мыслительный паттерн своих предшественников, который порождает его модель поведения.

Новая идея успеха станет для вас началом детоксикации. Просто осознайте, что истинный успех в том, чтобы быть подобным Творцу. В каждом из нас заложены таланты, которые мы можем использовать, чтобы творить, чтобы производить доброе и благое. Нужно раскрыть эти таланты и посвятить жизнь их реализации. Это и есть любовь к жизни, в ней и заключается успех. И вторично, сколько денег за это будет получено. Все, что человек делает с любовью, рано или поздно будет востребовано и вознаграждено.

Любить жизнь – это не просто быть добреньким. Это значит излучать любовь к жизни, которая заключается в реализации всех дарований и способностей. Смысл не в соперничестве, чья машина круче, а яхта больше. Эта дикая и устаревшая идея должна уйти из вашего сознания. Вы будете заняты тем, что наполняет вашу жизнь смыслом. Большая часть мотиваций в жизни изменится. Так вы освободитесь от ментальных токсинов в виде зависти и злости.

Примите новую логику жизни. Вырвите из себя корень, который порождает зависть. Ведь все токсины, которые скопились в теле – это лишь конденсат наших чувств и идей.

Мы живем в переломную эпоху, когда дни деструктивного принципа потребления, управляющего человечеством, сочтены. Поэтому сейчас так сильны различные природные катастрофы. Мы идем к тому, чтобы наше сознание стало источником просвещенных концепций и идей.

Берите то, что вам дано – ресурсы, способности, таланты – и направляйте на созидание, которое наполнит вашу жизнь смыслом и любовью, очистит все фибры души и клетки тела. Это первый и верный шаг к тому, чтобы избавиться от ментальных токсинов. Но чтобы до конца освободиться от отравляющих сознание идей, необходимо глубокое последовательное переобучение. Мощнейшим инструментом для этого является ИДЕАЛ-метод Тойча.

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