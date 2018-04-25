Международный фестиваль «Яркие! Майские! Твои!» - 2018
Международный фестиваль «Яркие! Майские! Твои!» - 2018

В городе Анапа, п. Витязево Краснодарского края с 27 апреля по 04 мая 2018 года пройдет Международный фестиваль «Яркие! Майские! Твои!» - 2018

Фестиваль проходит уже три года, и в этом году приобрел международный масштаб. В проекте на сегодняшний день приняло участие более 2500 участников из всех регионов!

Что такое чирлидинг? В нем органично сочетаются достаточно сложные движения, в которых важна гибкость и сила, выразительные элементы танцев, гимнастики и акробатики, что и делает этот вид спорта таким популярным, интересным и зрелищным. Вас ждет яркий праздник!

В 2018 году программа фестиваля включает в себя:

28-30 апреля — Общероссийские соревнования по чирлидингу и чир спорту.

01 мая — Международные соревнования по чирлидингу и чир спорту среди команд общеобразовательных организаций.

02 мая — Международные соревнования по чирлидингу и чир спорту среди школьных клубных команд.

03 мая — Открытый Чемпионат и первенство «Добейся успеха на Юге России».

04 мая

 — Международные соревнования среди команд студенческих спортивных клубов и профессиональных клубов «Чир-данс шоу»;

— Международный «Стант-фестиваль»;

— Международные соревнования по чир спорту и чирлидингу среди команд болельщиков и родителей спортсменов чирлидеров;

— Соревнования по чирлидингу и чир спорту по программе Специальной Олимпиады (показательные выступления).

Всех участников Фестиваля ждет насыщенная образовательная и интерактивно-развлекательная программа:

яркие церемонии открытия и закрытия фестиваля (28 апреля и 3 мая);

— мастер-классы по чирлидингу и чир спорту, акробатике;

— семинары, круглые столы и тренинги на командообразование и развитие лидерских качеств;

— встреча с Человеком планеты Сергеем Бурлаковым, чье имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса;

— «Вечер творчества и поэзии» от именитых артистов Российского кино;

— творческие конкурсы;

— встречи, беседы и автограф-сессии со знаменитостями;

— ежедневные чир-вечеринки с участием звезд Российской эстрады;

— и, конечно, «Звезды программы» — группа «Интонация».

Группа «Интонация» — позитивные романтики из Москвы. Лауреаты премии «Золотой граммофон», авторы саундтрека к сериалу «Молодёжка». Участников ждёт живое общение и совместная фотосессия с артистами.

Фестиваль приглашает гостей!

Сайт фестиваля: jarkie-majskie-tvoi.ru (яркие-майские-твои.рф). Здесь можно узнать все подробности по участию и размещению.

Фестиваль проводится Федерацией чирлидинга Юга России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Федерации чирлидинга и чир спорта России, Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и Федерации Чирлидинга Краснодарского края.

По всем вопросам можно обращаться по тел.: +7-988-254-55-04 и на электронные адреса: len.bokareva2016@yandex.ru или kravchenko-tgpi@yandex.ru.

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События: общество
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