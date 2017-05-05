Масштабнее, интереснее, полезнее: итоги M-Health Congress 2017
Масштабнее, интереснее, полезнее: итоги M-Health Congress 2017

28 апреля в московском Mercure Hotel состоялся M-Health Congress 2017 – b2b-конференция, посвященная обсуждению проблем телемедицины в России.

Мероприятие объединило всех представителей сферы здравоохранения: врачей, ученых, производителей медицинского оборудования и ПО, предпринимателей, инвесторов, стартаперов и пациентов. В общей сложности M-Health Congress 2017 посетило 170 человек – это значительно больше, чем в прошлом году.

Параллельно с конференцией действовала демозона, в которой посетители могли ознакомиться с некоторыми инновационными медицинскими технологиями.

Конференция

Перед гостями M-Health Congress 2017 выступило 24 спикера. Выделим некоторых ключевых докладчиков:

Гаяне Арутюнян, ведущий архитектор Клиентского центра IBM. Тема доклада: «Тенденции в IТ и как следить за здоровьем». Спикер подробно рассказала о двух медицинских системах IBM на основе технологии искусственного интеллекта – Watson for Genomics и Watson for Oncology. Гаяне привела примеры реального их использования, доказав на практике эффективность ИИ в диагностике онкологических заболеваний и анализе генома человека.

Леонид Бугаев, основатель Nordic Agency AB. Тема доклада: «Мобильные цифры: что меняется в носимых устройствах, интерфейсах и здоровье?». Спикер рассказал о тенденциях в мире мобильного дизайна и объяснил, каким должен быть «суперинтерфейс».

Алексей Данилов, доктор медицинских наук. Тема доклада: «Мобильные технологии в управлении стрессом». Особенность его выступления в том, что Алексей продемонстрировал публике несколько уникальных методик для борьбы с негативными эмоциями.

Также программа конференции предусматривала и две дискуссионные панели. В ходе первой участники обсудили особенности инвестирования в сферу цифровой медицины. Вторая панельная дискуссия было посвящена обсуждению закона о телемедицине и его влиянию на бизнес.

Демозона

В этом году в демозоне был представлен широкий спектр разработок – от медицинских гаджетов до онлайн-платформ, позволяющих удаленно получить различные медицинские услуги. В роли экспонентов выступило 8 компаний, среди которых: One Track, Garmin, «Мобильный доктор», «ОнкоСтрахование», ООО «Компания «Элта» и др.

Спонсоры

M-Health Congress 2017 собрал вместе большое количество людей, подарив всем возможность приятно и с пользой провести время. И в этом огромная заслуга спонсоров и партнеров мероприятия, в первую очередь компаний «Мобильный доктор» и «Забота 2.0». Организатор M-Health Congress компания Smile-Expo выражает всем свою благодарность за помощь и поддержку в проведении конференции.

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