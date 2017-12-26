Лидеры рынка блокчейн-технологий обсудят цифровое будущее на #wbcsummit

Организатор мероприятия - Международная децентрализованная ассоциация криптовалют и блокчейна (International Decentralized Association of Cryptocurrency and Blockchain - IDACB).

Саммит объединит более 400 профессионалов мирового уровня — участников рынка блокчейн-технологий, представителей криптоассоциаций — партнеров IDACB, органов власти, фондов, инвестиционных компаний и банков.

Участие в саммите подтвердили первые лица более чем 30 международных организаций из Европы, Северной Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии, отвечающих за блокчейн-регулирование, а также эксперты с мировым именем — Лью Клаасен (Bitcoin Foundation), Кристоф ван де Рек (NEM Foundation), Питер Син (ACCESS), Джуван Ли (NexChange), Сохаил Мунир (Smart City Enablement Services, Smart Dubai Government), Евгений Гордеев (De Center), Александр Иванов (Waves Platform), Сергей Поликанов (Sberbank CIB), Элина Сидоренко (МГИМО), а также топ-менеджеры Центрального Банка РФ и «ГПБ Digital».

«На саммите будут обсуждаться самые важные проблемы растущей криптоиндустрии. Он станет первым шагом международного значения в создании нового цифрового будущего. Уверен: участие в саммите WBC даст возможность получить наиболее актуальную информацию и аналитику от первых лиц отрасли», — сообщает Герман Клименко, советник Президента Российской Федерации по вопросам развития Интернета, попечитель IDACB.

Саммит станет центром экспертной силы для создания благоприятных нормативно-правовых и инвестиционных условий в области применения блокчейн-технологий. Деловая программа будет состоять из пяти разделов: «ICO», «Блокчейн», «Криптовалюты», «Криптотрейдинг» и «Регулирование». Делегатов ждет пленарная сессия, посвященная национальному и международному регулированию криптовалют с участием экспертов из России, Швейцарии, Китая, Японии, Северной Кореи, ЮАР и США, обсуждение статуса криптовалют и подготовки законодательной базы для рынка блокчейн-технологий, питч-сессия двадцати самых успешных ICO в истории, meet-up «Как найти инвестора?», обзор инвестиционных фондов, пребывающих на крипторынок, технических и технологических инноваций, смарт-контрактов. Вечерняя программа включает пленарное заседание «Мега тенденции в криптоэкономике, которые изменят мир» и нетворкинг. Эксперты обсудят последствия интеграции криптовалют в реальную экономику и будущее человечества в эпоху блокчейн.

#WBCSummit станет новой площадкой для регулярных встреч членов совета директоров IDACB. Будет проводиться 3 — 4 раза в год. Следующие саммиты IDACB запланированы в Дубае и Гонконге. Они будут охватывать юридические и технические аспекты ICO, блокчейн и криптотрейдинга.

International Decentralized Association of Cryptocurrency and Blockchain (IDACB) — некоммерческая децентрализованная организация с амбициозными планами международного значения. Ее деятельность направлена на укрепление сотрудничества игроков криптовалютного рынка. Члены Ассоциации — советники первых лиц государств по высоким технологиям, эксперты рынка блокчейн-технлогий с мировым именем. Цель IDACB — способствовать созданию законных, последовательных и прозрачных норм регулирования рынка. В ассоциацию вошли более 30 международных организаций из Европы, Северной Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии. Членство в Ассоциации получают национальные ассоциации стран-участниц, а также представители профессионального сообщества.

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