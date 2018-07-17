Лидер миротворческого движения Vote4peace примерит глав государств

Гражданский активист и лидер миротворческого движения Vote4peace Лаки Ли (Lucky Lee) в преддверие состоявшейся в Хельсинки встречи между российским и американским президентами объявил о запуске проекта PeaceMan. Об этом шоумен рассказал в своем Instagram.

По словам Лаки Ли, PeaceMan является супергероем, который мирными средствами борется за мир во всем мире.

Именно мир Лаки Ли называет ключевой ценностью для людей на нашей планете.

Фото из instagram

В рамках проекта Лаки Ли презентовал карикатуру, где лидеры Северной и Южной Кореи пожимают друг другу руки. Следующая карикатура была подготовлена непосредственно к встрече между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. На ней главы двух мировых держав протягивают друг другу руки в стремлении примириться. Вместе с ними изображён PeaceMan, который примиряет президентов. Это символ надежды на мир.

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