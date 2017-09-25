Криптовалютный трейдинг. Майнинг криптовалют
Криптовалютный трейдинг. Майнинг криптовалют

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова при поддержке тренинг клуба "CUBE" проводит 2-х дневное обучение по теме: «Криптовалютный трейдинг. Майнинг криптовалют».

В результате обучения:

- Вы узнаете, как делать фундаментальный анализ монет.

- Получите список инструментов для технического анализа.

- Сможете самостоятельно применять фундаментальный и технический анализ.

- Поймете почему монеты дают 200%, 500% прибыли за несколько дней.

- Получите официальный сертификат РЭУ им. Г. В. Плеханова и месяц поддержки от наших экспертов.

Узнать подробнее 

Программа обучения:

2 ДНЯ ПО 4 ЧАСА.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ (30.09.2017)

«КРИПТОВАЛЮТНЫЙ ТРЕЙДИНГ»

Вас ждет:

- Психологические риски; Снятие психологических рисков.

- Стратегии управления капиталом.

- Составление инвестиционного портфеля.

- 4 стадии развития трейдера.

- Управление капиталом, которое дает прибыль при 70% ошибок.

- Дневник трейдера и личная статистика; Виды графиков (свечи бары. линия).

- Уровни поддержки и сопротивления (покупка от уровней).

- Основные паттерны для входа в рынок; Анализ объемов VSA.

- Стопы и где их ставить; Маржинальная торговля;

- Маркет ордера, лимитные ордера и как ими пользоваться.

- Составление инвестиционного портфеля; Инвестирование в фонды

- Ребалансировка портфеля.

ДЕНЬ ВТОРОЙ (01.10.2017)

«МАЙНИНГ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ?»

Вас ждет:

- Обзор оборудования для майнинга: виды, сравнение, как выбрать наиболее подходящее оборудование, что майнить, рентабельность, примеры.

- Разбор на примере фермы: софт, что такое пулы, чем они отличаются, как выбрать, как майнить на ферме из видеокарт.

- Промышленный майнинг и домашний майнинг: примеры сбора ферм из асиков и видеокарт в прошлом, как они окупились и сколько они принесли их владельцам.

КОГДА: 30.09 - 01.10.2017.

АДРЕС: Москва, Стремянный пер., 36, корп. 4, аудитория 101.

Оставить заявку и получить подробную консультацию по продукту можно на сайте 

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