Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова при поддержке тренинг клуба "CUBE" проводит 2-х дневное обучение по теме: «Криптовалютный трейдинг. Майнинг криптовалют».
В результате обучения:
- Вы узнаете, как делать фундаментальный анализ монет.
- Получите список инструментов для технического анализа.
- Сможете самостоятельно применять фундаментальный и технический анализ.
- Поймете почему монеты дают 200%, 500% прибыли за несколько дней.
- Получите официальный сертификат РЭУ им. Г. В. Плеханова и месяц поддержки от наших экспертов.
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Программа обучения:
2 ДНЯ ПО 4 ЧАСА.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ (30.09.2017)
«КРИПТОВАЛЮТНЫЙ ТРЕЙДИНГ»
Вас ждет:
- Психологические риски; Снятие психологических рисков.
- Стратегии управления капиталом.
- Составление инвестиционного портфеля.
- 4 стадии развития трейдера.
- Управление капиталом, которое дает прибыль при 70% ошибок.
- Дневник трейдера и личная статистика; Виды графиков (свечи бары. линия).
- Уровни поддержки и сопротивления (покупка от уровней).
- Основные паттерны для входа в рынок; Анализ объемов VSA.
- Стопы и где их ставить; Маржинальная торговля;
- Маркет ордера, лимитные ордера и как ими пользоваться.
- Составление инвестиционного портфеля; Инвестирование в фонды
- Ребалансировка портфеля.
ДЕНЬ ВТОРОЙ (01.10.2017)
«МАЙНИНГ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ?»
Вас ждет:
- Обзор оборудования для майнинга: виды, сравнение, как выбрать наиболее подходящее оборудование, что майнить, рентабельность, примеры.
- Разбор на примере фермы: софт, что такое пулы, чем они отличаются, как выбрать, как майнить на ферме из видеокарт.
- Промышленный майнинг и домашний майнинг: примеры сбора ферм из асиков и видеокарт в прошлом, как они окупились и сколько они принесли их владельцам.
КОГДА: 30.09 - 01.10.2017.
АДРЕС: Москва, Стремянный пер., 36, корп. 4, аудитория 101.
Оставить заявку и получить подробную консультацию по продукту можно на сайтеДалее в рубрике Премия «Бизнес-Успех» откроет деловой сезон осени-2017 в Ростове-на-Дону25 сентября 2017 года в стенах конгресс–отеля «Дон-Плаза» в Ростове-на-Дону пройдёт юбилейный форум «Территория бизнеса – территория жизни» и очередной региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех».
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