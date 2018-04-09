Константин Хабенский выступит на одной сцене с Малаховым и Соловьевым
Константин Хабенский выступит на одной сцене с Малаховым и Соловьевым

23-25 апреля в Москве пройдет Synergy Insight Forum 2018 – форум-интенсив об идеях, которые меняют реальность

Главная цель события – вдохновить участников на глобальные перемены в бизнесе и жизни. Организатор форума – Школа Бизнеса «Синергия».

Спикерами станут актер театра и кино, общественный деятель Константин Хабенский, тележурналист и ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов. На одной сцене с ними выступят: телеведущий и автор документальных фильмов Владимир Соловьев, российский космонавт-испытатель Сергей Рязанский, телеведущий и продюсер проекта «Наша Russia» Гарик Мартиросян, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки и другие приглашенные эксперты.

Формат форума предполагает выступления спикеров, которые добились впечатляющих результатов в своей области: предприниматели, ученые, знаковые фигуры отечественной культуры, науки, спорта, журналистики и кинематографа.  Каждый спикер будет выступать по 30 минут и даст аудитории один инсайт – яркую идею, которая позволит участникам по-новому взглянуть на свой бизнес и вдохновиться на новые свершения. По сложившейся традиции, форум пройдет в зале Crocus City Hall, где соберется 6 000 участников.

Сергей Рязанский, герой Российской Федерации, который вынес в безвоздушное пространство факел Сочинской олимпиады, отмечает, что «предпринимателя, действующего в современных реалиях, можно сравнить с человеком, который выходит в открытый космос. Он сталкивается с такой же колоссальной нагрузкой, и должен в считанные секунды суметь принять правильное решение, полагаясь только на себя. Самое главное в этот момент - поверить в себя и свои силы, поэтому именно об этом я расскажу на Synergy Insight Forum».

Школа Бизнеса «Синергия» не в первый раз приглашает нестандартных спикеров для участия в бизнес-форумах. По словам организаторов, главным критерием отбора является ощутимый успех эксперта в его сфере деятельности. Так, в предыдущем году одним из спикеров Synergy Insight Forum стал Иван Ургант, который рассказал о том, как умение относиться к себе несерьезно помогает в бизнесе и жизни.

Подробная информация о форуме: https://goo.gl/HbfwYU

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