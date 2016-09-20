Конкурс для счастливых

Экспертный совет Всероссийского Конкурса дневников приемных семей «Наши истории» под патронажем Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко приступил к просмотру и оценке работ участников.

С конца апреля нынешнего года дети из российских приемных семей присылали дневники с историями из своей новой жизни. На суд жюри, в состав которого вошли известные писатели, журналисты, специалисты в области семейного устройства и защиты детства было всего представлено 213 работ из 48 регионов России. Их авторам – от 14 до 25 лет.

Как и в прошлом году, нынешний конкурс избрал своей главной миссией максимальное привлечение общественного внимания к профилактике сиротства и проблеме устройства оставшихся без родителей детей в приемные семьи. «Уже сейчас, после знакомства далеко не со всеми конкурсными дневниками, можно говорить о том, что взгляд воспитанников на приёмную семью отличается от взрослого», - отмечает Эльвира Гарифулина, руководитель программы «Семья и дети» Фонда Тимченко. По словам эксперта, воспитываемые в приемных семьях дети и молодые люди «более открыто говорят о своих разочарованиях и более искренне радуются обретенному счастью». При этом детский взгляд на взрослые вопросы должен помочь специалистам расширить Энциклопедию детско-родительских отношений, подготовка к изданию которой, как заметила Эльвира Гарифулина, началась уже по итогам первого конкурса.

Пока же впереди – очень нелегкая работа по определению лучшей из лучших заявок участников. «Экспертному совету предстоит оценивать все работы по таким критериям как яркость, эмоциональность, раскрытие особенностей жизни приёмной семьи, - рассказывает генеральный директор Фонда Тимченко Мария Морозова. – Думаю, что это будет непростая задача. Ведь за каждым дневником – сложная история детей, успевших пройти немало жизненных испытаний, потерять и заново обрести доверие к людям. Но, как написал один из участников конкурса, им посчастливилось встретить своих «ангелов-хранителей» - взрослых, которые забрали ребят из «дома для потерявшихся детей» к себе. И каким бы ни стало решение жюри, главное в нашем конкурсе другое – гармония в кровных семьях и помощь каждому ребёнку найти своих «ангелов-хранителей».

Оценка дневников займет полтора месяца, после чего будут определены победители в номинациях «Свой среди своих» и «Семья в объективе» (посвящённой Году кино). Помимо этого, любой желающий сможет лично ознакомиться с представленными работами на сайте конкурса «Наши истории» www.nashiistorii.org, где уже зарегистрировано более 7000 участников. Проголосовать за лучшую работу там можно будет до 12 октября 2016 г. Итоги Конкурса будут объявлены 15 ноября там же, а также на сайте Фонда Тимченко и партнерских ресурсах.

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