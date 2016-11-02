Конкурс «Наши истории» ждет своих победителей

На их долю выпала непростая, но творческая задача – выбрать лучшие из лучших работ по четырем номинациям – двум основным и двум специальным. В основных номинациях «Навстречу будущему» и «Путевка в жизнь» жюри отметит работы конкурсантов в возрастных категориях 14-18 и 18-25 лет соответственно. В специальной номинации «Свой среди своих» участники представили свои истории о том, как строились их отношения с новыми близкими людьми, как менялись отношения в семье, как была раскрыта тайна усыновления, и как родители объясняли ситуацию, какие привычки родителей стали своими итп.

Подавшие же заявки в номинацию «Семья в объективе» подростки и молодые люди из приемных семей представили свои видеолетописи, в которых ярко, образно и интересно рассказали о себе о своем быте.

Всего на конкурс было подано 214 работ на суд 59 экспертов - журналистов, писателей, специалистов сферы детства и семейного устройства, руководителей общественных организаций, психологов и… самих приемных родителей, чьи семьи стали лауреатами прошлого, 2015-го года.

Организаторы конкурса Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко серьезно опасались, что детям, подросткам и даже уже совершеннолетним молодым людям будет сложно рассказывать о пережитых в самом начале своей жизни испытаниях. Но страхи эти в итоге так и не оправдались, о чем свидетельствует и количество участников – 214, и обширная география их присутствия – более 40 регионов Российской Федерации.

- Поделиться своими мыслями и чувствами с незнакомыми людьми – это шаг, требующий от ребёнка и определённого мужества, и определённого опыта рефлексии, и определённой эпистолярной культуры, - рассказал в интервью для сайта Конкурса «Наши истории» www.nashiistorii.org руководитель театра «Содружество актеров Таганки» Николай Губенко. - Благодаря Конкурсу мы сможем больше узнать о жизни ребёнка в приёмной семье. В любом случае, такие акции заслуживают внимания и поддержки со стороны общества и государства.

В свою очередь, знаменитый актер, каскадер и профессиональный телохранитель, выросший в детских домах Туркменистана, Алик Гульханов с готовностью принял приглашение стать участником мероприятий и акций в рамках Конкурса «Наши истории». Отвечая на вопрос о том, что такие события дают обществу, он заметил:

- Всегда интересно читать о герое, который стал Личностью… Формирование светлого будущего для ребятишек, попавших в сложные жизненные ситуации. Это очень сложный, но необходимый процесс для всей страны!

Личный пример и напутствие таких людей, ставших послами Конкурса наверняка придадут уверенности авторам дневников и помогут еще раз показать, насколько важны в жизни ребёнка семья и забота близких, любимых людей.

Ознакомиться с Положением о Всероссийском конкурсе дневников приёмных семей «Наши истории» – сайт www.nashiistorii.org.

Консультации по всем вопросам, связанным Конкурсом, можно получить по телефону: 8 (962) 313-73-76 или по электронной почте Nashi_istorii@timchenkofoundation.org





Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Один из крупнейших семейных фондов в России. Семья Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом более 25 лет. В 2010 году, с целью достижения долгосрочных результатов семейной благотворительности, был создан Фонд Тимченко. Деятельность Фонда направлена на поддержку активного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального сиротства, развитие регионов России средствами культуры, международное гуманитарное сотрудничество. Эти стратегические направления нацелены на системное решение социальных проблем в России, а также способствуют укреплению международных связей.

Мы меняем отношение общества к старшему поколению, стремясь улучшать качество жизни пожилых людей в России. Мы обеспечиваем благополучие детей, оставшихся без попечения родителей. Мы развиваем спорт, делая его доступным для каждого, независимо от возраста, физических данных и места проживания. Мы содействуем культурному развитию российских регионов, сохранению российского культурного и исторического наследия. Мы укрепляем культурные и спортивные «мосты» между Россией и другими странами, как основу выстраивания добрососедских отношений.

Фонд помогает людям, меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя, и работает ради настоящего и будущего страны. В декабре 2015 года Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко исполнилось пять лет. Официальный сайт Фонда:www.timchenkofoundation.org.

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