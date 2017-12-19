Конференция «PR в секторе B2B» прошла под знаком инноваций
Конференция «PR в секторе B2B» прошла под знаком инноваций

15 декабря в Москве прошла II кейс-конференция «PR в секторе B2B»

Организатором выступило коммуникационное агентство Fresh Russian Communications. PR-специалисты DeLaval, Hevel, DHL Express, Россети, Ericsson, Северсталь, Calltouch, Agility Logistics, Schneider Electric, Grundfos, НПФ Поток Интер и банка Открытие поделились своими успешными кейсами в области B2B-коммуникаций. 

Спикеры конференции отметили рост использования digital-технологий в B2B-коммуникациях, рассказали о том, как продвигать сложные продукты, как извлечь максимум из клиентских и партнерских мероприятий, как сделать эффективным участие в выставках и о многом другом.

Елена Осадченко

Digital-технологии в B2B. Директор по внешним и внутренним коммуникациям компании DeLaval Елена Осадченко представила свой успешный опыт внедрения и использования во время выставок и других маркетинговых мероприятий таких инновационных решений, как виртуальные и панорамные видео-туры 360°, голографические объекты, мобильное приложение, дополненная реальность. 

Анастасия Бердникова

Говорить просто о сложном. Опытом PR высокотехнологичной индустрии поделилась Анастасия Бердникова, заместитель начальника управления по внешним связям группы компаний Hevel. Анастасия представила комплексный подход к стратегическим коммуникациям компании, который позволяет последовательно достигать коммуникационных и бизнес-задач, рассказывая просто о сложных вещах.

Ольга Стрельцова

От спонсорства к стратегическому партнерству. Ольга Стрельцова, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций DHL Express, рассказала о глобальных партнерских проектах своей компании на примере сотрудничества с Formula 1, Fashion Week, Манчестер Юнайтед, путешественником Фёдором Конюховым и др. Ольга выделила такие преимущества стратегического партнерства, как увеличение brand awareness, широкие возможности позиционирования бренда на ассоциативном уровне и формирования эмоциональной привязанности к бренду, вовлечение сотрудников компании и формирование аудитории амбассадоров бренда. При этом спикер отметила, что любое партнерство должно коррелироваться с ценностями бренда, только тогда оно приносит ROI. Проекты DHL - яркий тому пример.

Дмитрий Бобков

Сквозные проекты и поддержка амбассадоров бренда. Директор департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети» Дмитрий Бобков рассказал о приоритетах внешних коммуникаций в условиях современного спроса на информацию. Мир изменился, подчеркнул Дмитрий, но в нем по-прежнему спрос рождает предложение. Наша аудитория хочет слышать, читать, видеть нас, а в новых условиях актуальны сквозные проекты, поддержка амбассадоров бренда. Спикер привел в пример партнерство компании с ПФК ЦСКА под девизом: «ПФК ЦСКА - «Россети» - Энергия новых побед!».

Анастасия Тимошина

Коммуникация изменений. Экс-директор по коммуникациям Ericsson в России и СНГ Анастасия Тимошина рассказала о коммуникации изменений как самостоятельном направлении. Крупные контракты и проекты внутренней трансформации неизбежно ведут за собой изменения в компании. Анастасия поделилась с участниками конференции своим опытом коммуникации изменений, показав весь цикл изменений в компании с точки зрений коммуникаций: как перейти от отрицания и сопротивления к исследованию и готовности, от прошлого к будущему, от информирования к вдохновению.

Продвижение стратегии digital-трансформации. Анастасия Мишанина, начальник отдела внешних коммуникаций компании «Северсталь», поделилась опытом продвижения стратегии digital-трансформации компании из традиционной отрасли. Анастасия отметила, что практические аспекты digital-трансформации сводятся к обработке данных, что позволяет планировать и прогнозировать будущее процессов в металлургии. Продвижение этого – отдельное направление в коммуникациях со своими инструментами и технологиями.

Екатерина Белоусова

B2B-продажи через мероприятия. Директор по коммуникациям компании Calltouch Екатерина Белоусова, рассказала о том, как компания может продавать свои услуги с помощью клиентских и партнерских мероприятий. Поддержала тему Марина Семенова, руководитель отдела маркетинга и PR Agility Logistics, выделив семь правил успешного клиентского мероприятия. Оба спикера подчеркнули, что мероприятие – это не только репутационный инструмент в B2B, но и инструмент продаж.

Наталья Корнеева и Яна Харитонова

Выставки по-новому. О том, как извлечь пользу из выставок, работая с разными целевыми аудиториями, рассказали менеджер по маркетингу НПФ Поток Интер Яна Харитонова и аналитик-маркетолог НПФ Поток Интер Наталья Корнеева. Спикеры отметили, что выставка – это комплекс инструментов продвижения, а не только стенд, поэтому заниматься ей нужно как до, так и после выставочного периода. В качестве примера они привели свой кейс по участию в выставке «Агропродмаш 2017» с анализом результатов своей работы.

Ольга Ланцова

Геймификация в B2B. Ольга Ланцова, руководитель направления eCommerce Schneider Electric Россия и СНГ, представила спецпроект игрового формата с ТД «Петрович», позволивший увеличить продажи оборудования компании на 33% во время проведения проекта.

Комплекс маркетинга и PR. Дополнять друг друга, а не конкурировать должны маркетинг и PR при выводе нового продукта на рынок, отметила Ольга Емельянова, менеджер по связям с общественностью Grundfos. Ольга представила кейс своей компании по выводу на рынок нового насоса, с технологией работы которого рынок был не знаком. Целый комплекс мероприятий в единой стилистике необходимо провести в рамках PR и маркетинга, чтобы продукт стал понятным и востребованным на новом рынке.

Авторский подход к B2B-мероприятиям. Светлана Хисматова, директор направления координации маркетинговых проектов банка Открытие, представила свой авторский подход к проведению деловых и развлекательных мероприятий для B2B-аудитории – клиентов компании. Нешаблонность и продумывание мелочей придают мероприятию уникальность и ценность для аудитории.

Детальный обзор выступлений спикеров конференции будет выходить на сайте B2B Journal в январе-феврале 2018 года: www.b2b-journal.ru. А на сайте конференции до 29 декабря можно приобрести видеозаписи выступлений спикеров: www.frc-conf.com/prinb2b2017.

Фотографии с конференции доступны на странице агентства FRC в Facebook. Фотограф: Дмитрий Школьников.

В продолжение конференции «PR в секторе B2B» уже 1 июня 2018 года в Москве пройдет II B2B Communication Forum 2018, где речь пойдет о технологиях и инструментах B2B-коммуникаций.

Контакты организатора: +7 499 270 60 41, b2b@frc-conf.com, www.frc-conf.com

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