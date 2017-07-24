Компания ТрансБетон – производство бетона лучшего качества
Компания ТрансБетон – производство бетона лучшего качества

ТрансБетон – ведущий производитель и поставщик практически всех марок бетона на территории РФ.

Политика компании полностью ориентирована на потребителя. И поскольку продажа смесей осуществляется самим изготовителем, то стоимость продукции одна из самых низких на рынке. Кроме того, работает услуга, при которой потребителем заказывается бетон с доставкой.

Качество бетонных смесей очень высокое. На каждом этапе изготовления осуществляется техконтроль качества. В процессе производства используются только инновационные методики и современное оснащение. В итоге, получаемые бетонные смеси обладают превосходными качественными и эксплуатационными характеристиками, а также соответствуют всем прописанным нормативам.

В ассортименте ТрансБетон такие виды продукции, как дешевый бетон, пенобетон, железобетон, газобетон, ФБС блоки, цемент, раствор цементный и прочие строительные материалы.

Сколько стоит бетон?

Надо понимать, что стоимость бетона с доставкой за 1 м3 формируется из нескольких показателей. В первую очередь рассматривается марка смеси, поскольку в сериях содержится различная количественная доля цемента. На цене сказывается показатель прочности состава на сжатие. Из прочих характеристик влияние на оплату оказывают морозостойкость и влагостойкость, присутствие прочих примесей, прочность гравия с щебнем и песка.

Перед тем, как заказывать состав, стоит определить расстояния, на которое осуществляется транспортировка. Анализируется также плотность материала (1м3), которая укажет на то, где и в каких условиях можно использовать смесь.

Большое значение имеет вязкость бетонов и однородность, упругость, уровень подверженности деформации, устойчивость к химвоздействию.

Недорогие бетоны

Среди недорогих бетонных смесей большой популярностью пользуется бетон М200. Компания производит этот бетон класса В 15. Транспортировка этой смеси осуществляется автотранспортом из парка производителя. Поэтому доставка обеспечивается быстрая и безопасная непосредственно на стройплощадку заказчика. Однако автомобили компании довозят бетон по столице и адресам МО.

Производство М200 осуществляется с использованием гранита либо гравийного щебня с дополнением в виде вымытого песка. Также в составе присутствуют портландцемент и чистая вода.

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