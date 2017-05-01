Итоги AI Conference: AI-инструменты Microsoft, смелые решения IBM, умные технологии VisionLabs, битва AI-стартапов и многое другое

Мероприятие посетило более 350 человек: часть из них целенаправленно пришла на бизнес-конференцию, другие – знакомились с передовыми инновациями и участвовали в активностях мероприятия в выставочной зоне.

Выставочная зона: новейшие достижения AI-отрасли

Первое, что видели гости AI Conference при входе на мероприятие – это интерактивный робот-промоутер KIKI с эмоциональным интеллектом. Машина рассказывала о своих возможностях, о конференции, а также просто развлекала гостей интересными беседами.

Также в экспозоне были представлены продукты Hyperlee, DataMonsters и других компаний.

Бизнес-конференция: современные возможности искусственного интеллекта

Первый блок бизнес-конференции начался со вступительного слова модератора Павла Доронина о том, как компании используют современные возможности искусственного интеллекта.

Далее выступал спикер Евгений Арнаутов из компании SAP. Он рассказал, что современный машинный интеллект способен учиться, используя данные, без непосредственного программирования, за счёт чего превосходит человека в умении распознавать изображения и текст на любом языке, а также с лёгкостью обыгрывает профессионалов в покер и другие игры. После этого спикер представил продукт для ведения умного бизнеса SAP Clea и решение для бухгалтерии Cash Application, которое автоматизирует платежи и позволяет накапливать полученные знания.

Дмитрий Коробченко из Nvidia говорил о принципе работы свёрточных и рекуррентных нейросетей, продемонстрировав на примере, как программа может синтезировать изображение по запросу. Прямо во время выступления видео с лошадью превратилось в видео с зеброй. Было довольно эффектно.

Доклад Дмитрия Бурова из Mail.Ru Group был посвящён соцсетям и классификации пользователей по разным категориям, в том числе краткосрочным и долгосрочным интересам. Данные технологии позволяют настроить максимально персонифицированную подборку предложений.

Грегор Яриш из австрийской компании E.D.D.I. сообщил, что сегодня 49% пользователей не устанавливает приложения, зато пользуется мессенджерами. Именно поэтому для успешного продвижения бизнеса важно запускать чат-ботов: «Чат-боты не нужно устанавливать, с ними можно общаться на нативном языке. Кроме того, бот постоянно учится, если, конечно, в нём заложен такой механизм. В бизнесе ботов можно использовать для клиентской поддержки, обучения, предоставления данных для туристов, для выбора продуктов и не только».

Алексей Гавриш из Google EMEA рассказал, что компания сделала ставку на искусственный интеллект ещё 5 лет назад и сегодня AI-технологии интегрированы в более чем 4000 внутренних проектов. Так, для поиска и ранкинга результатов Google применяет AI-решение RankBrain.

Уже во втором блоке выступал Антон Мелехов из RTB House. Спикер презентовал уникальную технологию вычислений на базе нейросетей, которая может успешно применяться в электронной коммерции.

Интересно было слушать выступление представителя HeadHunter. Александр Сидоров рассказал, как искусственный интеллект решает ряд задач в области рекрутинга на примере кейсов: модерация резюме, подбор вакансий, интересных соискателю, умный поиск с помощью

машинного обучения, ранжирование откликов. Спикер отметил: «Использование машинного обучения даёт хороший эффект в рекрутинге: в среднем целевые метрики вырастают на десятки процентов. В краткосрочной перспективе вырастает эффективность подбора за счёт экономии времени рекрутеров и повышается скорость поиска работы для соискателей. В среднесрочной перспективе подбирать сотрудников и искать работу будут ансамбли систем машинного обучения с уменьшающимся участием человека».

Александр Ханин из VisionLabs продемонстрировал, как лицо может выступать в качестве главного идентификатора личности. Технология компании позволяет предотвратить мошенничество, а также делает процесс идентификации быстрым и удобным.

Эксперт IBM Алексей Аникин заявил, что его компания вложила в Интернет вещей $2 миллиарда и сегодня предлагает множество AI-продуктов: электронный документооборот, аналитику оборудования, предиктивное обслуживание, системы контроля потребления ресурсов, умного консьержа и многое другое.

Дмитрий Сошников из Microsoft подробно рассказал об инновационных инструментах и когнитивных сервисах для бизнеса, которые сегодня доступны на официальном ресурсе компании.

Представительница Amazon – Анвар Шемила – показала, как сделать Alexa действительно полезным бизнес-ассистентом: нужно воспользоваться бесплатным инструментом SDK Alexa Skills Kit, который позволит обучить голосового помощника новым функциям. К слову, вскоре Amazon Alexa выйдет на международный рынок и будет доступен на всех языках.

Кроме того, на конференции выступали представители AI Community, Kuznech и Statsbot.

Круглый стол: AI-решения в робототехнике

По завершению докладов прошёл круглый стол «Искусственный интеллект в робототехнике». Модератором дискуссии выступил представитель фонда «Сколково» Евгений Молчанов. Среди участников круглого стола: Максим Сомов (ООО «СОМОВ Конструкторское бюро»), Олег Варламов («МИВАР»), Анатолий Донченко (Научный совет по робототехнике и мехатронике РАН), Рамиль Гайнутдинов (ООО «Эйдос-Робототехника»).

Эксперты обсудили ряд вопросов:

проблемы интеграции искусственного интеллекта и бизнеса в России;

развитие AI в автомобильной индустрии (в частности, беспилотные автомобили);

пошаговая реализация AI-технологий в проектах российских компаний;

развитие и использование интеллектуальных систем компьютерного зрения в промышленной робототехнике;

изменение подхода к внедрению AI-разработок на предприятиях, чтобы сделать его проще и доступнее, в том числе для малого бизнеса.

Инвестиционная панель: тренды искусственного интеллекта

В экспозоне состоялась экспертная панель «Тренды инвестирования в AI». Представители венчурных компаний и стартап-акселераторов обсуждали:

актуальные тенденции на рынке искусственного интеллекта;

главные проблемы стартапов, которые пытаются вывести свой продукт на рынок;

рекомендации, как запустить успешный проект.

Эксперты пришли к выводу, что в ближайшем будущем в отрасль искусственного интеллекта будут вкладываться огромные средства. Многие российские фонды, которые ранее были ориентированы на зарубежный рынок, обратили внимание на отечественные стартапы и даже готовы инвестировать проекты на посевной стадии.

Стартап-батл: судьи и зрители выбрали лучшие AI-проекты

В грандиозном стартап-батле участвовало 10 наиболее перспективных AI-проектов, а

модератором битвы выступил представитель венчурной платформы BAZAAR VP Денис Козьминых. Судьям было очень сложно выбрать лучший стартап, так как все участники заслуживали победы. В итоге первое место занял проект ChatFirst, который представил набор решений для корпоративной коммуникации посредством мессенджеров и в Интернете. Победитель получил сертификат на экспертную оценку и привлечение инвестиционного раунда от VentureClub.

Зрители отдали свои симпатии стартапу uKit Group, который презентовал сервис для реновации интернет-ресурсов посредством свёрточных нейросетей и генеративного дизайна.

Другие активности: Speed Dealing, workshop и мастер-классы

Кроме того, на конференции проходил ряд полезных активностей:

встреча Speed Dealing, где основатели стартапов могли получить адекватный фидбек о своём проекте от успешных инвесторов;

workshop от Грегора Яриша: демонстрация чат-ботов, анализ их возможностей и тестирование;

мастер-классы по чат-ботам от компании Wobot, где участники учились создавать качественных ботов.

Организатор AI Conference – компания Smile-Expo – благодарит спонсоров события:

генерального партнёра – AI Community;

спонсора стартап-битвы – BAZAAR;

генерального инфопартнёра – «Высокие технологии».

Конференция прошла с аншлагом, а это значит, что в следующем году состоится AI Conference 2018. Чтобы всегда быть в курсе AI-достижений, подписывайтесь на новости проекта – aiconference.ru.

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