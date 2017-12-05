Инвестиционный фонд AD.RU проведет DATING CONTEST для участников со всей России
Инвестиционный фонд AD.RU проведет DATING CONTEST для участников со всей России

Инвестиционный фонд AD.RU впервые проведет DATING CONTEST для поиска стартапов в сфере знакомств

Заявки на участие принимаются до 17 декабря. Призовой фонд - инвестиции от $100,000.

Все этапы DATING CONTEST пройдут в онлайн-формате. Отборочный тур продлится с 30 ноября по 17 декабря и по его результатам будет выявлено до 30 лучших проектов. Далее, до 22 декабря, пройдут собеседования экспертов с претендентами, а  имена победителей объявят 25 декабря на официальном сайте.

В качестве призового фонда AD.RU предоставит победителям:

  • Инвестиции от $100,000
  • Поддержку от экспертов инвестиционного фонда AD.RU
    • Помощь с выводом проекта на мировой рынок

К участию приглашаются стартапы, проекты которых соответствуют требованиям:

  • Сервис уже объединил более 100 пар
  • Запущено мобильное приложение (на iOS или Android)
  • Есть сайт проекта на английском языке
  • В команде не более двух человек
  • Проект уже приносит доход

Для оценки проектов в качестве жюри и экспертов конкурса приглашены: Олег Дронов, генеральный директор инвестиционного фонда AD.RU; Артем Кравченко, PR-директор проекта AdCombo; Владимир Башкин, генеральный директор проекта AdNow; Глеб Никитин, генеральный директор проекта AdSniper.

«Цель нашего конкурса — поиск и развитие работающих dating-стартапов. На рынке есть интересные функционирующие проекты, которые, к сожалению, пока не могут выйти на массовый рынок. Мы заинтересованы в развитии этой сферы и уверены, что сможем наладить сотрудничество с лучшими стартапами в сфере сервисов знакомств и поможем вывести сильнейшие из них на глобальный рынок.», - отметил Олег Дронов, директор инвестиционного фонда AD.ru

Участие в конкурсе стартапов DATING абсолютно бесплатное.

Для подачи заявки на конкурс необходимо заполнить форму с данными о проекте на сайте мероприятия: http://dating.ad.ru/.

Формат проведения конкурса: онлайн.

Партнеры конкурса: AdCombo, AdSniper, AdNow, Numa Moscow, NewProLab, FunCubator, GVA.VC, Физтехпарк.

Теги:
События: общество
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