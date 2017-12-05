Инвестиционный фонд AD.RU проведет DATING CONTEST для участников со всей России

Заявки на участие принимаются до 17 декабря. Призовой фонд - инвестиции от $100,000.

Все этапы DATING CONTEST пройдут в онлайн-формате. Отборочный тур продлится с 30 ноября по 17 декабря и по его результатам будет выявлено до 30 лучших проектов. Далее, до 22 декабря, пройдут собеседования экспертов с претендентами, а имена победителей объявят 25 декабря на официальном сайте.

В качестве призового фонда AD.RU предоставит победителям:

Инвестиции от $100,000

Поддержку от экспертов инвестиционного фонда AD.RU Помощь с выводом проекта на мировой рынок



К участию приглашаются стартапы, проекты которых соответствуют требованиям:

Сервис уже объединил более 100 пар

Запущено мобильное приложение (на iOS или Android)

Есть сайт проекта на английском языке

В команде не более двух человек

Проект уже приносит доход

Для оценки проектов в качестве жюри и экспертов конкурса приглашены: Олег Дронов, генеральный директор инвестиционного фонда AD.RU; Артем Кравченко, PR-директор проекта AdCombo; Владимир Башкин, генеральный директор проекта AdNow; Глеб Никитин, генеральный директор проекта AdSniper.

«Цель нашего конкурса — поиск и развитие работающих dating-стартапов. На рынке есть интересные функционирующие проекты, которые, к сожалению, пока не могут выйти на массовый рынок. Мы заинтересованы в развитии этой сферы и уверены, что сможем наладить сотрудничество с лучшими стартапами в сфере сервисов знакомств и поможем вывести сильнейшие из них на глобальный рынок.», - отметил Олег Дронов, директор инвестиционного фонда AD.ru

Участие в конкурсе стартапов DATING абсолютно бесплатное.

Для подачи заявки на конкурс необходимо заполнить форму с данными о проекте на сайте мероприятия: http://dating.ad.ru/.

Формат проведения конкурса: онлайн.

Партнеры конкурса: AdCombo, AdSniper, AdNow, Numa Moscow, NewProLab, FunCubator, GVA.VC, Физтехпарк.

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