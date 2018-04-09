InSpace Forum 2018: как прошел российский форум по космонавтике и БПЛА

Участники форума обсудили важные юридические аспекты аэрокосмической отрасли, а также поделились опытом ведения бизнеса.

Как сообщает организатор – международная компания Smile-Expo, – форум нацелен на развитие отрасли, обсуждение актуальных проблем и помощь технологическим компаниям в поиске деловых партнеров.

В этот раз конференция форума была разделена на два потока: один посвящен коммерческой космонавтике, а другой – беспилотникам. В каждом из потоков прошли выступления спикеров и оживленные дискуссии.

Коммерческая космонавтика

Так, в рамках потока «Коммерческая космонавтика» представители частных аэрокосмических компаний обсудили особенности сотрудничества с государственными организациями и развитие законодательства в этой сфере. Участники отметили необходимость создания юридического регулирования бизнеса – чтобы частная космонавтика смогла опираться на защиту закона. Как сообщили представители бизнеса, все участники отрасли – компании, НИИ, КБ – открыты к взаимодействию.

Отдельная дискуссия была посвящена страхованию космических рисков. В ней участвовали представители страховых и частных космических компаний, а также юристы. Они обсудили виды, условия и тенденции космического страхования, подробно разобрали проблемы перестрахования космических рисков на иностранных рынках и поговорили о санкциях в космическом страховании.

Были и отдельные выступления спикеров. Александр Малинин, глава проекта в Dauria Aerospace, рассказал о разработке первого частного российского спутника ДЗЗ с высоким разрешением. Глава аэрокосмической лаборатории МТИ Денис Ефремов рассказал о планах по стратосферному туризму и коммерческому использованию стратосферных полетов. А заместитель гендиректора в АО «ТЕРРА ТЕХ» рассказал о космических сервисах для бизнеса.

БПЛА

В рамках потока «БПЛА» прошла дискуссия о коммерческом применении дронов. Представители частных компаний и лабораторий обсудили международные практики регулирования сферы беспилотников. Во время обсуждения вскрылись проблемы законодательного регулирования полетов в России: сегодня для того, чтобы просто запустить в воздух беспилотник, нужно подавать заявление в соответствующие органы за неделю до полета и ждать разрешения. Участники также сообщили, что в России лишь 70 компаний занимаются беспилотниками – для столь большой страны эта цифра откровенно маленькая.

Другая дискуссионная панель посвящалась тенденциям дистанционного зондирования и мониторинга Земли. В ней также приняли участие представители частных компаний и конструкторских бюро. Они рассказали о методах ДЗЗ и экономической целесообразности каждого из них. Отдельно была разобрана техническая часть: члены дискуссии обсудили использование современных датчиков в дронах. Кроме того, был дан анализ и прогноз состоянию рынка БПЛА.

В отдельном выступлении глава аэрокосмической лаборатории МТИ Денис Ефремов рассказал о разработке дрона с дефибриллятором. Он указал на технические вопросы, которые решает лаборатория, и на юридические проблемы, связанные с применением дрона. О них также рассказал директор Института воздушного и космического права AEROHELP Олег Аксаментов. Его доклад был посвящен ответственности перед третьими лицами в России.

После перерыва на нетворкинг прошли еще два выступления: гендиректор Anisoprint Федор Антонов рассказал о композитных материалах в БПЛА, а инженер МАИ Андрей Колпаков продемонстрировал беспилотник с анизогридной конструктивно-силовой схемой.

Выставка

Экспоненты выставочной зоны привезли с собой немало устройств и услуг для аэрокосмической отрасли. Так, Московский авиационный институт продемонстрировал описанный выше беспилотник с анизогридной схемой – он выглядел как трикоптер, чьи двигатели защищены со всех сторон прочными прутьями рамы.

Компания SeaProject привезла ноутбук с тремя экранами. Freespine показала биокинетический тренажер для спины, который поможет космонавтам МКС проходить подготовку к полетам. Fora Robotics представила робота-промоутера, а Orient Systems показала российские геодезические приемники и ГНСС-платы.

Лаборатория «Астрономикон» представила свои услуги в области прототипирования наноспутников. НПЦ «Малые космические аппараты» продемонстрировал свои достижения и также был готов к сотрудничеству с другими компаниями аэрокосмической отрасли. Компания «Инжинити» рассказала о своих разработках и предложила услуги по созданию космических конструкций из композитных материалов. Российская компания «Съемка с воздуха» предлагала беспилотные решения для различных отраслей: от геодезии до нефтегазового сектора.

Питч-сессия

Кроме того, в рамках InSpace Forum 2018 состоялась питч-сессия проектов в аэрокосмической сфере. Компании продемонстрировали свои наработки, чтобы получить фидбек от опытных участников рынка. В числе проектов были представлены: учебно-тренировочный аэрофотосъемочный беспилотный комплекс «ГеоДрон», инженерно-технологический интегратор, тренажер для космонавтов МКС, комплекс MISSIONER для цифровой аэрофотосъемки автодорог с радаром подстилающей поверхности, многоцелевая платформа «Синергия» блочно-модульного типа, а также решение для проектирования сверхмалых космических аппаратов.

В очередной раз InSpace Forum показал, что российская космонавтика, вопреки распространенному мнению, жива и развивается. Причем развитие происходит не только на государственном уровне, но и в частном бизнесе. Выявление проблем и ключевых моментов для развития аэрокосмической отрасли – неотъемлемая часть прогресса, которому посодействовал InSpace Forum 2018.

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