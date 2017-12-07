Innovate or Die: вторая федеральная практическая конференция по корпоративным инновациям в Москве

В качестве слушателей мероприятие посетили более 300 участников, среди которых были представители топ- и мидл-менеджмента, руководители R&D центров и инновационных лабораторий, руководители и ведущие специалисты подразделений, отвечающих за продуктовый и проектный менеджмент, HR менеджеры, представители компаний, стартапов и университетов, инвесторы и многие другие.

Innovate or Die — исключительное событие федерального масштаба, включающее 3 трека по темам «Внутренние инновации», «Открытые инновации», «Корпоративный венчур», в рамках которых были проведены 36 кейс-презентаций, а также 6 панельных дискуссий, на которых спикеры из корпораций поделились своим опытом, используя реальные практики и примеры со своего рынка.

«Мероприятие Innovate or Die, на мой взгляд, является логичным этапом развития экосистемы инноваций в России. Если еще вчера все рассуждали о неком далеком и светлом будущем, то сегодня нам посчастливилось жить в абсолютно новом мире, где процветает каршеринг, уберизация, персонализация и децентрализация.

Сегодня не только у стартапов, но и у крупных корпораций уже есть реальный, практический опыт работы с инновациями, и площадка конференции — это отличный шанс этим опытом обменяться или подсмотреть хорошие идеи у тех компаний, которые убежали немного вперед.» — Дмитрий Масленников, организатор конференции, технологический предприниматель, основатель Disruptive.vc, специалист по развитию корпоративных инноваций.

В качестве экспертов и спикеров на мероприятии выступили топ-менеджеры компаний, ответственные за стратегическое инновационное развитие ПАО «Газпром нефть», Bayer, ГК Новард, Билайн, ГК «РосАтом», АО «Газпром-Медиа Холдинг», АО «ИНТАЧ Страхование», АО «Альфа банк», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Мегафон», PepsiCo Russia, ГК «Севергрупп», ПАО «Северсталь», ГК «ЛокоТех», ОАО «Красцветмет», Microsoft, Mail.Ru Group и многих других.

«Это здорово, что сейчас уделяется большое внимание проблематике запуска корпоративных инноваций и перехода от формата presale к выработке формата внедрения и тиражирования подобных проектов. Чем больше будет подобных мероприятий, тем более быстрее сформируется критическая масса кейсов по цифровизации нашей экономики.» — Вячеслав Благирев, ПАО «Ростелеком», директор по digital.

14 и 15 декабря 2017 года в Москве пройдет двухдневная образовательная программа «Инновации в корпорациях», организатором которой выступает Дмитрий Масленников, технологический предприниматель, консультант по корпоративным инновациям, основатель Disruptive.vc. В рамках обучения участников ожидает насыщенная программа, практические задачи, а также интересные кейсы от преподавателей-практиков. Сайт программы: edu.disruptive.vc

Фотографии на официальной странице конференции в Facebook: www.facebook.com/innovateordie.ru

Организаторами второй конференции Innovate or Die выступила частная венчурная компания Disruptive.vc, соорганизатором стал Фонд развития интернет инициатив.

Справка об организаторах:

Disruptive.vc – частная венчурная компания, основанная Дмитрием Масленниковым, технологическим предпринимателем и экспертом в области корпоративных инноваций.

Disruptive.vc объединяет группу проектов с общей идей изменения мира к лучшему с помощью технологических и управленческих инноваций.

Фонд развития интернет-инициатив — российский фонд венчурных инвестиций. Фонд предоставляет инвестиции технологическим компаниям на ранних этапах развития, оказывает стартапам консалтинговую и образовательную поддержку в рамках акселератора ФРИИ, а также участвует в разработке методов правового регулирования интернет-бизнеса и венчурной отрасли. Миссия ФРИИ — сделать российский рынок понятным и доступным каждому предпринимателю, желающему начать или расширить свой бизнес в интернете. Объем средств под управлением ФРИИ составляет 6 млрд рублей. В портфеле фонда более 200 проектов. В соответствии со статистикой VentureSource от Dow Jones ФРИИ является самым активным венчурным фондом Европы по числу сделок.

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