Good Game проведет pre-ICO в Казани
Good Game проведет pre-ICO в Казани

18 июля в «Гранд Отеле» состоится pre-sale токенов Good Game — компьютерного клуба премиум класса и центра подготовки киберспортсменов, открывшегося в Казани в марте 2018 года

Привлечённые в ходе pre-ICO средства в размере $ 3 млн основатели Good Game планируют до конца 2018 года инвестировать в открытие еще 15 центров в Москве, Нижнекамске, Санкт-Петербурге, Набережных Челнах, Ижевске, Саратове, Самаре, Пензе, Нижнем Новгороде, Ярославле, Балашихе, Оренбурге, Ульяновске и Челябинске. 

В январе 2019 года компания планирует выйти на ICO и привлечь $ 20 млн на увеличение сети клубов до 100 в течение года. В планах создание международной сети из 500 клубов, работающих в России, Европе, Китае и Южной Корее.

«Идея создания клуба появилась у нас в декабре 2017 года, когда мы сами стали посещать такие заведения в Казани и поняли, что нам не очень комфортно в них находиться — они рассчитаны на масс-сектор и очень большое количество людей, в них шумно и неуютно, — рассказывает CEO Good Game Ильяс Мамонтов. — За два месяца мы открыли собственный клуб премиум-класса на 20 игровых мест, разделенных на четыре зоны, в каждой из которых по пять компьютеров, отличная шумоизоляция и каждому члену клуба гарантирован индивидуальный подход».

Good Game — это закрытый клуб: попасть в него может тот, кто приобрел карту одной из трёх категорий — Bronze, Silver или Gold. «Покупая депозитную карту, человек становится частью клуба и нашего сообщества, объединённого киберспортом и онлайн-играми, — рассказывает Ильяс Мамонтов. — Мы пытались сделать историю для себя, чтобы нам самим было комфортно. И получилось у нас достаточно неплохо, потому что в первый же месяц люди пришли и заполнили компьютерный клуб».

В открытие казанского клуба было инвестировано 10 млн рублей. Ожидаемый срок окупаемости составит два года.

Цена одного токена Good Game равна 1 часу, проведенному в клубе, или $ 1,78. Инвесторам предлагается выкупить пай — одно игровое место,  комнату из пяти игровых мест либо купить1 клуб. «Если человек хочет вложить больше, мы готовы обсуждать это отдельно», — поясняет Ильяс Мамонтов.

Инвесторы, входящие в проект на этапе pre-ICO, получают дополнительное преимущество в виде дивидендов в размере до 25 процентов в годовом  эквиваленте. 

«Большинство проектов ICO являются облачными и виртуальными. Люди собирают деньги на идею, не имея разработок. У нас уже есть пример того, на что можно посмотреть – это наш клуб, который находится в Казани, — говорит CEO проекта. — Наш токен является стабильной валютой, потому что мы привязаны к оффлайн-локациям. И мы развиваемся в перспективной индустрии киберспорта. Это история голубого океана. Мы уверены, что наш токен не будет падать, потому что мы привязаны к недвижимости, к реальным игровым местам. Мы не исчезнем».

Справка

Киберспорт — командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр. Россия стала первой страной в мире, признавшей в июне 2016 года  киберспорт официальным видом спорта. В открытых соревнования, таких как Кубок России по киберспорту, в 2016-2017 годах приняли участие более 11 000 человек со всей России. Действует Всероссийская киберспортивная студенческая лига, в которой между собой соревнуются сборные более 100 вузов. Совместно с Российским футбольным союзом проводится первый официальный Чемпионат России по интерактивному футболу. 

Международная федерация киберспорта (IeSF) ведет переговоры с организаторами Олимпийских игр-2024 о включении дисциплины в качестве демонстрационного вида спорта. 

В ежегодном «Всемирном обзоре индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2017–2021 годы» PwC назвала киберспорт одним из ключевых драйверов индустрии. По прогнозам, объем киберспортивного рынка увеличится к 2022 году с $327 млн до $874 млн при среднегодовом темпе роста 21,7%. Согласно отчету PwC, российский вклад в мировой оборот киберспорта составляет всего 1% ($3,8 млн).

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