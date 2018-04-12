«Формула БИОТЕХ 2018»: от управляемой регенерации клеток до биотехнологического скальпеля

Основная проблема невостребованности на рынке биотех-проектов – подход к развитию бизнеса в рамках стратегии technology push («продвижения технологии»). Стартапы часто создаются людьми, которые хорошо разбираются в технологиях, но не имеют бизнес-опыта. Они не всегда понимают, как создать успешный продукт, сколько он должен стоить и кому его можно продавать.

Существует немало примеров, когда, казалось бы, блестящие инновационные разработки не находили дальнейшего отклика у инвесторов и предпринимателей. Так было, например, с инновационными биодобавками и лекарственными средствами для крупного рогатого скота. Внедрить подобные разработки на предприятиях по выращиванию животных оказалось невозможно из-за жестких страховых условий зарубежных партнеров. Импортируемая технология полного цикла подразумевает фиксированные стандарты для каждого из звеньев цепи, начиная от подбора семенного материала, заканчивая вакцинацией стада. В результате хозяйства оказываются в полной зависимости от условий такой бизнес-модели, о тонкостях которой разработчики биотех-проектов обычно не подозревают. В конечном счете их многолетний труд оказывается ненужным, а время и силы – потраченными впустую.

В отличие от привычного подхода к развитию стартапов, в основе программы «Формула БИОТЕХ» лежит совершенно другой принцип – принцип market pull («рыночная тяга»). Согласно этому подходу проекты инициируют биотехнологические компании, а разработчики решают реальные задачи бизнеса. Биополимерные раневые повязки, ускоряющие заживление открытых ран и ожогов, мультифакторная косметика, высокобелковое спортивное питание из подсолнечника – вот лишь некоторые из успешных проектов прошлых программ. Руководитель «Формулы БИОТЕХ» Василий Петреченко рассказывает, что программа стала карьерным лифтом для участников, дала им возможность в минимальный срок продвинуться от стажеров до руководителей бизнес-проектов и генеральных директоров инновационных компаний.

Программа «Формула БИОТЕХ 2018» реализуется Научным парком МГУ совместно с компанией «Иннопрактика». Заявки на участие в «Формуле» нынешнего года подали более 500 человек. Среди проектов – управляемая регенерация клеток, единый центр ветеринарной лабораторной диагностики, комплекс выявления наркотического опьянения человека по зрачковой реакции, тест токсичности косметики. Каждый проект, представленный одной из 40 команд-участников, может стать стартапом, в реализации которого заинтересованы крупные биокорпорации отечественного рынка.

Биорегенерация

Биотехнологический скальпель – одна из потенциально востребованных медицинских разработок. «Когда мне было 10 лет, я открыла для себя удивительную книгу – «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, – рассказывает студентка факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М.В. Ломоносова и лидер проекта Баина Босхомджиева. – После ее прочтения я задалась вопросом: возможно ли замедлить развитие некроза, не прибегая к ампутации. Ответ нашла позже, став студенткой МГУ. Уверена, что накопленные десятилетиями опыт и знания коллег позволят нашей команде создать продукт, способный изменить подход к лечению сложных ран, терапии ожогов и некротических повреждений», – считает участница образовательной программы.

За решение похожей задачи взялся Артем Липунов, студент 5-го курса химического факультета МГУ, выбрав проект «Управляемая регенерация». Проект направлен на создание биосовместимых изделий для лечения длительно незаживающих и острых ран, трофических язв, в том числе возникающих на фоне диабета. «Решение данной проблемы заключается в использовании сигнальных молекул (белков) для управления деятельностью клеток, – пояснил Артем. – Именно они способствуют заживлению ссадин, царапин, ушибов, а также регулируют многие другие процессы жизнеобеспечения. Однако наш организм не всегда способен восстановить поврежденные ткани, и тогда они не заживают годами. Ученые считают, что факторы роста стимулируют выработку коллагена фибробластами, ускоряют процесс появления новых сосудов в месте повреждения тканей, что особенно важно в период формирования новой ткани. Неудивительно, что рынок медицинских и косметологических препаратов с факторами роста ежегодно прирастает почти на 30%. Наша задача не просто разработать прототип, который подтвердит свою эффективность in vitro в лаборатории, но и создать продукт, соответствующий всем требованиям Росздравнадзора, который успешно пройдет клинические испытания».

Биотестировщики

Выпускнику Московской финансово-промышленной академии Александру Жарченкову предстоит разработать методику и оборудование по выявлению дорогих фальсификаций жирных и эфирных масел в косметике. Данная технология экспресс-тестирования поможет также определить наличие пальмового масла в продуктах питания. Согласно недавнему исследованию «Росконтроля», оно входит в состав 75% сыров и сливочных масел, продаваемых в отечественных магазинах. Таким образом производители достигают снижения себестоимости продуктов и, как следствие, увеличения прибыли. Основной компонент пальмового масла – пальмитиновая кислота, именно ее ученые называют причиной самых опасных неинфекционных, в первую очередь, сердечно-сосудистых заболеваний.

Биоиммунолог Ирина Стручкова считает, что разработка базового нутригенетического теста в перспективе поможет людям правильно питаться. Еще в начале 2000-х ученые во всем мире начали активно развивать персонализированную диагностику и прогнозировать болезни будущих детей. В наши дни количество людей, которые заботятся о своем здоровье и долголетии, растет. Нутригенетический тест позволит выяснить, какие именно продукты лежат в основе ключевых реакций метаболизма конкретного человека, и в дальнейшем поможет диетологу выстроить или скорректировать процесс питания пациента. «В России данное направление еще малоизвестно, но примерный объем рынка уже составляет 300–400 миллионов рублей в год, и эта цифра постоянно растет. Для сравнения: оборот рынка генетических тестов зарубежных компаний составляет около 6 миллиардов долларов в год», – рассказывает участница проекта.

Другой проект – «Персонализированный подбор питания по уровню глюкозы в крови и составу микробиоты» – может решить проблему схожей тематики. «Данная разработка будет полезна как для людей, входящих в группу риска, так и для тех, кто уже страдает от последствий лишнего веса», – объясняет начинающий эндокринолог, выпускница Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Амина Салпагарова.

Фитосветильник

Невероятно, но факт – качество и полезные свойства растительных продуктов нашего рациона зависят не только от почвы, климатических условий, состава удобрений, но даже от … освещения! Биотехнолог Александра Гранкина возглавила бизнес-проект по разработке светодиодного фитосветильника, предназначенного для усовершенствования существующей технологии выращивания растений в тепличных условиях. «Все аспекты жизни растений определяет фотосинтез. Именно свет является главным фактором для их роста и развития. За светодиодным облучением – большое будущее: если тестовый запуск подтвердит, что период созревания плодовых и декоративных растений можно сократить, то данная технология позволит снизить себестоимость их выращивания за счет увеличения продуктивности, снижения энергопотребления, а также минимизации эксплуатационных расходов и затрат на реконструкцию электросети», – рассказывает Александра.

Сегодня биотехнологии находятся на стадии интенсивного роста. Эксперты и аналитики прогнозируют динамичное развитие этой сферы, а инвесторы, делая ставки на ее прибыльность, вкладывают миллиарды долларов. В 2012 году российское правительство значительно увеличило государственное финансирование научных исследований в области биотехнологий. Регенерация костной ткани, использование исследований ДНК человека при подборе лекарственных средств в процессе лечения онкологических заболеваний, борьба с возрастными изменениями, революционные способы повышения урожайности – вот лишь некоторые научные открытия, свидетелями которых мы можем стать в ближайшее время. Будущее создания и реализации высокотехнологичных проектов за молодыми учеными, в том числе и участниками проекта «Формула БИОТЕХ 2018», способными быстро принимать решения и объединять науку и бизнес.

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