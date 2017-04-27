Фестиваль StreamingShow 2017 соберет ярчайших стримеров этим летом в Москве

Что такое StreamingShow?

Это тематическое событие для начинающих и успешных стримеров, а также их фанатов. Фестиваль предложит несколько специально оборудованных зон, в которых будут полноценно раскрыты различные аспекты стриминговой культуры.

Конференция. С докладами выступят представители стриминговых компаний, лидеры мнений, представители игровой индустрии. Они поделятся секретами своего успеха, дадут полезные советы и ответят на вопросы аудитории. Здесь вы узнаете, как эффективно зарабатывать на стримах.

Выставочная зона. Разработчики самых популярных для стриминга компьютерных игр презентуют свою продукцию на StreamingShow. Каждый желающий сможет не только поиграть в давно полюбившие видеоигры и поделиться своим мнением с их создателями, но и протестировать новинки, которым лишь предстоит выход на рынок.

Одним из ярчайших мест на фестивале будет площадка для проведения автограф-сессий. Хотите получить автограф звезды или даже победить популярного стримера в любимой игре? Не упустите свой шанс!

Шоу-зона. Станет местом интерактивных выступлений и конкурсов на StreamingShow. Партнеры и звезды фестиваля обещают уникальный развлекательный контент, который придется по вкусу даже самым требовательным посетителям.

Приходите 24–25 июня на StreamingShow и станьте частью ярчайшего стримингового события этого лета! Чтобы узнать больше актуальной информации о мероприятии, следите за обновлениями программы на официальном сайте.

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