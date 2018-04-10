Fail Conf в Физтехпарке

20 апреля в Физтехпарке пройдет нестандартная конференция Fail Conf, в рамках которой основатели и топ-менеджеры лучших российских компаний расскажут о своих неудачах и поделятся самыми фановыми историями из личного опыта.



О громких победах хитовых стартапов знают все, тогда как десятки, а то и сотни неудач, преодоленных ими на своем пути к успеху, всегда остаются за кадром. А ведь этот опыт куда важнее! Справиться с успехом может практически каждый, а вот подняться после падения – задача для настоящих лидеров. Именно такие лидеры и станут участниками Fail Conf.



Вас ждут интересные лекции, вкусный кофе и возможность пообщаться, поделиться опытом и наладить деловые связи с другими начинающими и уже успешными предпринимателями.



Зарегистрироваться можно по ссылке https://science-guide.timepad.ru/event/697714/

Программа:

9:30-10:00 — Регистрация. Утренний кофе

10:00-10:40 — Уроки инвесторов. Как не надо презентовать стартап

10:40-11:20 — Куда пропали миллионы

11:30-13:10 — Истории фейлов

13:10-13:30 — Кофе-брейк

13:30-14:00 — Фейлы начинающих стартапов

14:00-15:40 — Истории фейлов

15:40-16:30 — Нетворкинг

Физтехпарк — технопарк в сфере высоких технологий, созданный при поддержке Минкомсвязи РФ и Правительства Москвы с целью помочь молодым компаниям сделать первые шаги на рынке технологического предпринимательства. Главной задачей Физтехпарка является агрегирование и коммерциализация высокотехнологичных проектов, а также обеспечение реализации полного цикла развития инновационных компаний.

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