Эффективное образование
Эффективное образование

30 ноября на площадке «Exposed» состоялась вторая ежегодная Премия и Форум «Эффективное образование»

30 ноября в арт-пространстве EXPOSED состоялась ежегодная премия и форум «Эффективное образование», в котором приняли участие ведущие компании и образовательные центры.  Данное мероприятие уже стало площадкой для конструктивного диалога между российскими компаниями. Стороны беседовали о необходимости внедрения важного элемента, такого, как корпоративная культура. 

В рамках официальной части мероприятия прошел форум, который состоял из двух секции: Практика бизнес-образования и Корпоративная практика бизнес-образования. Спикерами выступили:         Михаил Москотин - Business Relations, Антон Емельянов - Smart Creative Solutions GROUP,                                             Юлия Воротникова - СИБУР, Наталия Пичугова - LEGO, Ирина Пронько- Mary Kay, Оксана Фетисова – МТС, Елена Мельникова – Home Credit Bank , Антон Дерконос - генеральный директор федеральной сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики» и другие. Кроме этого ведущий бизнес-тренер Елена Жданова провела тренинг на тему «Как разжечь в сотрудниках желание работать».

 Ведущим вечера был Алексей Блинов –игрок телевизионного клуба знатоков «Что? Где? Когда?», куратор проектов интеллектуальных игр Министерства образования и Министерства транспорта РФ.

В торжественной церемонии награждения ведущий вечера объявил лауреатов премии «Эффективное образование» которая была присуждена ведущим российским компаниям в области практической реализации образовательных и корпоративных программ. Из множества заявок экспертный совет по достоинству оценил проекты, среди которых: ПАО «МТС», Pfizer , LEGO® Education ,АО «Мэри Кэй», Home Credit Bank, BUSINESS RELATIONS, ФСК «Лидер», Федеральная сеть салонов маникюра и педикюра "Пальчики", ООО СИБУР, Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС, ООО «Форма-Футуро», Учебный центр ЦИБИТ, Институт Профессионального кадровика, Международный Центр "Со-Развитие", Splash, Корпоративные курсы английского языка, Международная академия экспертизы и оценки, SCS GROUP, Академия Лидогенерации ,                        ООО «Абирой»,а также личностную номинацию получила Валентина Митрофанова.

Обучение в области навыков и знаний - важно. Но мы верим, что важнее обучать людей в области отношений. Научить быть ответственными, целостными, проактивными командными игроками. Именно в области отношений лежат сверхординарные результаты в бизнесе и жизни, отметил Владимир Герасичев, основатель и ведущий тренер Business Relations.

Команда премии и форума «Эффективное образование» выражает особую благодарность партнерам мероприятия: Mary Kay, за представленных визажистов, настоящих профессионалов своего дела, онлайн-школе SkyEng, а также прекрасной компании LEGO, которая представила свои образовательные игрушки.

Теги:
События: общество
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