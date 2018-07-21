Динары, телефоны, серебро: терроризм финансируется в Тунисе с помощью контрабанды

Операция состоялась при Главном управлении нацбезопасности Эль-Горджани.

В результате рейда сотрудники правоохранительных органов задержали и арестовали трех членов банды контрабандистов. Как стало известно, они работали на три страны, обеспечивая контрабандистские потоки между Ливией, Тунисом и Турцией. При них нашли деньги, 92 500 динаров, 45 килограммов серебра, 4 телефона. Кроме того, нацкомиссия обнаружила и три автомобиля, которые перегоняли контрабандисты. Все это имущество конфисковали. Как выяснилось, часть этого товара группа собиралась реализовать в Тунисе.

Отмечается, что в банде, конечно же, не три человека, а гораздо больше. Сейчас их ищут.

Также группы контрабандистов задержали в районах Габес, Татуин, Гафса, Меденей. Преступники перевозили в грузовиках и такси контрабандный товар. Незаконных товаров в итоге изъяли на общую сумму в 378 тысяч динаров.

Такие факты свидетельствуют о том, что с контролем финансовых потоков в странах Северной Африки, в частности, в Тунисе, все обстоит довольно печально. Тунис даже попал в «черный список» офшоров, то есть, государств, которые неэффективно борются с отмыванием денег. Деньги, вышедшие из-под контроля государства, часто идут на финансирование террористической деятельности. Недаром Еврокомиссия уже включила страну в список государств, откуда происходит финансирование террористических группировок.

Кроме сложностей с контрабандой, в Тунисе есть еще немало нерешенных проблем. В стране до сих пор действует режим ЧС – из-за того, что власти не могут одолеть террористическую угрозу. Экономика находится в крайне нестабильном состоянии. Действующий президент страны, 92-летний Беджи Каид Эс-Себси, популярностью у тунисцев не пользуется, да и зарубежные партнеры в нем разочаровались.

Несмотря на режим ЧС и усиление патрулей, по крайней мере, в туристической зоне, в стране – опасно. Так, 8 июля на границе Туниса и Алжира случился теракт, 12 июля на полицейских, которые патрулировали пляж у одного из отелей, напали преступники.

При этом государство, которое не может навести порядок внутри страны, очень подозрительно относится к иностранным гражданам. Например, в порту Сфакса было задержано судно Ural, которое прибыло из Новороссийска. Его экипаж заподозрили в помощи террористам, но никаких доказательств не предъявили. Отпускать обратно судно отказываются. Такие поступки привлекательности отдыху в Тунисе и развитию бизнес-контактов не прибавляют.

Уже становится очевидным, что Тунис не просто нуждается в помощи. В стране должны произойти кардинальные перемены.

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