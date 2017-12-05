3 декабря на площадке фестиваля еды «ВКУСНО!» были названы имена победителей премии «Здоровое питание»

Церемония награждения Премии «Здоровое питание – 2017» собрала на своей площадке представителей компаний-лидеров, которые не словом, а делом доказали, что качество продукции стоит на первом месте.

«Panasonic много лет продвигает идеи здорового питания в России, реализуя свой глобальный слоган «Улучшая жизнь, улучшаем мир». И каждая новая награда подтверждает то, что мы движемся в правильном направлении. В этом году жюри отметило новинку, которой мы по-настоящему гордимся, - паровую конвекционную печь NU-SC101. Эта уникальная разработка японских инженеров сделает ваши любимые блюда не только вкусными, но и здоровыми», - прокомментировал Роман Горновой, руководитель департамента бытовой техники Panasonic Россия.

Все гости фестиваля имели возможность лично убедиться, что полезное может быть и вкусным, благодаря молочным продуктам на бесплатной дегустации от АО «Рузское молоко».

«Основная цель агрохолдинга «Рузское Молоко» - производство полностью натуральных, качественных молочных продуктов полезных для здоровья детей и взрослых. Мы неотступно придерживаемся этой цели, контролируя качество на каждом этапе производства - от выращивания органических кормов для наших коров на собственных полях, до переработки на собственном молочном заводе. За это нас выбирают наши покупатели!» - комментирует Василий Вадимович Бойко-Великий, Председатель совета директоров АО «Русское молоко»

Ведущий церемонии – Антон Привольнов («Контрольная закупка» на Первом канале)- назвал более 50 компаний-победителей премии.

Гости церемонии поделились своими впечатлениями.

«Компания Level Kitchen на рынке чуть меньше года, но это не мешает уже получать награды! Это здорово, что основная часть населения выбирает нас! Мы делаем качественный продукт по ценам, доступным каждому! Ставьте цели в питании и мы обязательно вам поможем!», - делится впечатлениями генеральный директор Таюпова Гульнара.

Не только для лауреатов Премии этот день стал особенным, но и для всех гостей фестиваля. Фестиваль еды «ВКУСНО!» - стал настоящим праздником правильного питания и здорового образа жизни.

На площадке «Кухня» делились своими секретами лучшие шеф-повара. Первым стал мастер-класс от Генерального партнера фестиваля в категории Мелкая бытовая техника Panasonic, который провели шеф-повара Александр Сидоркин и Андрей Мраморнов - создатели проекта AA lub. Они показали как правильно готовить парфе из печени индейки с хрустящим шалотом и брусничным соусом. Елена Савчук, шеф-повар ресторана «LavkaLavka» рассказала свой рецепт сахалинского гребешка с корнем сельдерея и топинамбуром. Егор Рудольский, шеф-повар Cookers Gourmet Café приготовил Анти-кашу на молоке из кедрового ореха. И конечно каждый смог попробывать пряный тыквенный суп-пюре от Дмитрия Третьякова, Кулинарная студия «Гастрономъ».

Пока мамы записывали рецепты и дегустировали блюда, самые маленькие гости фестиваля оказались в волшебном городе профессий, где под чутким руководством воспитателей «КидБурга» осваивали профессию фуд-фотографа, побывали на настоящей ферме и конечно сами преобразились благодаря аквагриму от АО "Агросила".

Впервые в рамках фестиваля прошли дебаты о питании, где все желающие смогли разобраться: приносят ли пользу витамины и БАДы, в чем разница между свежими продуктами и свежезамороженными, а также обсудить другие актуальные вопросы здорового питания. Модератором выступил Валерий Юшкевич - песональный фитнес-тренер, мастер спорта по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, Instagram: @valerasupertrener.

Особенно порадовали гостей конкурсы и подарки от партнеров. Однако дегустации и подарки были не последним сюрпризом для гостей фестиваля. Любители здорового образа жизни собрались на лектории, где Стас Сконечны, ведущий телеканала «ЖИВИ!» и автор проекта GO2FIT поделился своим опытом в персонализированной фитнес системе, а Екатерина Медушкина, Руководитель онлайн-проекта здорового похудения «Бикини Бум с Катей Медушкиной», автор «Академии Нутрициологии» рассказала про коррекцию веса и роль здорового питания.

Вопрос здорового, рационального питания никогда не потеряет свою актуальность, поэтому с каждым годом в Премии принимает участие все большее количество компаний. Среди победителей Премии «Здоровое питание» 2017 года: АО «Рузское молоко», ООО «Панасоник Рус», ООО «Группа компаний «Дарница», АО «Мясокомбинат Клинский», ООО «Круз» - ТМ 6 соток, Оргтиум, Popplerbox, Кокосовая вода FOCO от импортёра ЭксИм Пасифик, Royal Cane, ЗАО «Мирра-М», ООО «РК ЕвроПрестиж», Botteganova organic store, ООО «Агро-инвест», АО «Агросила», ТМ «Территория вкусофф», ТПК «Вилон», Гранола.Лаб, фермерские продукты Ko&CO , ПАО Молочный комбинат «Воронежский», «Сёмушка», АО «КОМПАНИЯ «ПРОДУКТ-СЕРВИС», ООО «СОБРАНИЕ», Феррагематоген Детский и другие.

Генеральный партнёр фестиваля в категории «Мелкая бытовая техника» - Panasonic. Официальный партнёр «Кухни» - компания «Сёмушка». Молочный партнёр Фестиваля – ТМ «Рузское молоко». Официальная вода Фестиваля – ТД «ЛАНГВЕЙ». Организатор площадки «Кухня» - журнал ГастрономЪ. Партнер детской площадки – город профессий «КидБург». Партнеры фестиваля: Салон оптики для детей и подростков БИНОККИО, VerryBerryLab, компания Ring Lamp, компания Расти большой.

Организатор мероприятия - Фонд «Социальные проекты».

Далее в рубрике