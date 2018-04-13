Чат-боты, большие данные и доступность услуг: на М-Health Congress 2018 рассказали о главных трендах в телемедицине

Телемедицина сделает систему здравоохранения доступной для всех, но не стоит забывать, что помимо этого, пациенты должны получать максимально комплексный и эффективный уход. К такому выводу пришли спикеры четвертого ежегодного международного М-Health Congress 2018, посвящённого мобильным технологиям в медицине.

Конгресс состоялся 3 апреля в Москве и собрал более 300 посетителей.

Среди участников – директор по распространению технологий в «Яндекс» Григорий Бакунов, ведущий архитектор Клиентского центра IBM Гаяне Арутюнян, глава Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям в Государственной Думе РФ Артем Кольцов, руководитель проекта «Здоровье» в Mail.Ru Group Евгений Паперный.

Возможности и применение AI в медицине

По словам генерального директора «Интеллоджик», основателя Botkin.AI Сергея Сорокина, существует ряд проблем, которые возникают при интеграции AI в систему здравоохранения. В частности, для обучения нейронных сетей необходимо большое количество данных. Кроме того, невозможно объяснить, по какой логике формируется результат применения технологий искусственного интеллекта для валидации врачами.

Некоторые компании уже пытаются разрабатывать искусственный интеллект для медицины. К примеру, IBM экспериментирует в этой области со своим суперкомпьютером Watson. Ключевые решения в портфолио Watson Health – Watson in Oncology (диагностика онкологических заболеваний) и Watson for Clinical Trial Matching (сопоставление клинических исследований).

По словам ведущего архитектора Клиентского центра IBM Гаяне Арутюнян, благодаря использованию Clinical Trial Matching удалось ускорить скрининг диаграмм пациентов для получения клинических испытаний с 60 до 24 минут.

Еще одно проявление искусственного интеллекта в медицине – чат-боты. Георгий Фомичев, основатель Endurance Robots, отметил, что сегодня они могут применятся в больницах, аптеках, телемедицине, для профилактики заболеваний.

Самыми распространенными сценариями использования бота в медицине являются:

запись пациента на прием;

вызов доктора на дом;

сбор анамнеза;

помощь доктору в подбору курсов лечения;

напоминание приема лекарств.

По его словам, если в 2017 году насчитывалось около 100 тысяч чат-ботов, то уже в 2019 году их количество возрастет до 10 млн, а к 2021 году достигнет 1 млрд.

Специфика работы с данными в медицине

Первоочередное применение Big Data в медицине – создание тематических БД. Помимо этого, их можно использовать для оценки потенциала новых лекарств перед выводом их на рынок.

Такое решение предлагает компания Semantic Hub, которая разрабатывает сервис на базе AI для автоматизации анализа большого количества информации. Программа с помощью поискового робота анализирует до миллиона документов из фарминдустрии, включая патенты, описание клинических исследований, научные материалы и доклады. В зависимости от поставленной задачи, робот может подключаться к медицинским порталам и форумам.

Основатель и генеральный директор компании Ирина Ефименко сообщила, что несмотря на максимальный сбор информации, машине для ее обработки нужны считанные часы. К примеру, только на 1 стадию человеку, чтобы выбрать 100 потенциально релевантных информационных ресурсов для дальнейшей обработки, нужно потратить около 3-5 дней. Машина способна проанализировать свыше 200 тысяч документов всего за 3-5 часов.

Законодательство и инвестиции для цифровой медицины

В рамках М-Health Congress состоялись две панельные дискуссии. В панели на тему «Телемедицина сегодня: законодательные аспекты» приняли участие руководитель направления «Регулирование новых нефинансовых рынков» ФРИИ Александра Орехович, директор ГБУЗ «Научно-практический центр медицинской радиологии Департамента здравоохранения города Москвы» Сергей Морозов. Спикеры обсудили, какие подзаконные акты нужно принять для развития телемедицины, как бизнес адаптируется к новым требованиям, а также разработали свои предложения по улучшению ситуации в индустрии для регулятора.

Среди участников панели, посвященной основным трендам в цифровом здравоохранении, были глава Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям в Государственной Думе РФ Артем Кольцов и руководитель проекта «Здоровье» в Mail.Ru Group Евгений Паперный. Главными вопросами для рассмотрения стали инвестирование в телемедицину, блокчейн-проекты в здравоохранении, интеграция отечественной индустрии в мировую среду.

Параллельно с конгрессом действовала демозона, в которой посетители ознакомились с инновационными медицинскими технологиями. 11 компаний представили свои продукты, среди которых мобильное приложение для пациентов с проблемами суставов «НеФитнес», система для онлайн-диагностики болезней Альцгеймера и Паркинсона EyeMove, сервис телемедицинского обслуживания «Мобильный доктор».

«Изменить культуру отношения человека к своему здоровью и сделать разворот в сторону превентивной стратегии – это наша общая задача. Уверен, что подобные мероприятия способствуют активному развитию правильной конкурентной среды, которая является основным драйвером развития инноваций», – сказал социальный предприниматель и основатель онлайн-платформы «Мое здоровье» Эрик Бровко.

Организатор мероприятия, компания Smile-Expo, благодарит всех за участие. Ждем вас в 2019 году уже на пятом М-Health Congress, посвященному мобильным технологиям в медицине.

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