Блокчейн: правовые риски и возможности, регулирование

24 апреля BCLawyers (программа дополнительного образования «Блокчейн для юристов») совместно с Право.ру, Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова, юридической компанией «Эффективные бизнес ресурсы» и компанией «IT-технология», проводит бизнес-конференцию - «Блокчейн: правовые риски и возможности, регулирование».

В рамках конференции состоятся три панельные дискуссии, по вопросам законодательного регулирования технологии блокчейн, ответственности в сфере ICO, криптовалюты, майнинга, а также будут раскрыты вопросы, связанные с применением блокчейн-технологий для бизнеса и государственных структур.

Ключевые темы конференции:

- Национальное крипторегулирование: законопроект Минфина о «Цифровых финансовых активах», в частности, внесенный в Государственную Думу законопроект Аксакова; Вячеслава Володина и Павла Крашенинникова «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую ГК РФ»; законопроект ЦБ «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)», устанавливающий правила проведения токенсейлов; законопроект депутата Курбанова & РАКИБ «О системе распределенного национального майнинга». Комментарии разработчиков;

- Обсуждение законодательного регулирования токенов и криптовалют в различных юрисдикциях: Япония, Швейцария, Республика Беларусь, Гибралтар;

- Проблемы законодательного регулирования блокчейна, майнинга, ICO, криптовалют: налогообложение, льготы;

- Проведение ICO в России и иных юрисдикциях;

- Фискальная ответственность криптобизнеса;

- Уголовно-правовые риски ICO (в т.ч. за мошенничество);

- Порядок и способы защиты инвесторов в ICO проектах, лиц, осуществивших эмитирование токенов и выпуск криптовалюты;

- Правовые вызовы при использовании блокчейн-технологий и смарт-контрактов в бизнесе;

- Блокчейн как объект интеллектуальной собственности;

- Внедрение проектных решений на основе блокчейна в бизнес-процессы: кейсы компаний;

Применение блокчейн-технологий в банковском секторе, государственной сфере: Росреестр, активный гражданин, нотариат.

Модераторы дискуссий: Игорь Судец - директор программы «Правовые основы и юридические практики работы с криптовалютой и блокчейн проектами» BCLawyers, Александр Журавлев - управляющий партнер правовой компании ЭБР, co-founder BCLawyers, Денис Агаронов, член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн технологиям.

Участниками дискуссий выступят: Виктор Зубарев - член Комитета по энергетике, Государственная Дума РФ, Дмитрий Мариничев - интернет-омбудсмен, генеральный директор Radius Group, Надежда Сурова - директор, Институт управления и​ социально-экономического проектирования РЭУ им. Г.В. Плеханова, член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям, Даниил Закомолкин - CEO, Bitbaza, Александр Савельев - юрисконсульт IBM Россия/СНГ, Роман Янковский - преподаватель кафедры предпринимательского права юридического факультета, МГУ, партнер, Юридическая фирма «Зарцын, Янковский и партнеры», Мария Аграновская - двокат, управляющий партнер, GRAD, Дмитрий Гриц - адвокат, основатель, юридическая фирма «Гриц и партнёры», Ирина Сиренко, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы, Правительство Москвы, Алиса Мельникова - директор Департамента финансовых технологий Банка России, Михаил Успенский - партнер компании «Taxology», Дмитрий Кириллов, адвокат, Адвокатское бюро «А-ПРО», Лариса Трубникова, нотариус города Москвы и другие.

Ознакомиться с подробной программой конференции Вы можете на официальном сайте Право.ру https://goo.gl/8hgN32

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