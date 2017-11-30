«Блокчейн может обеспечить России первое место в мировом разделении труда»
«Блокчейн может обеспечить России первое место в мировом разделении труда»

Наблюдательный совет Российской ассоциации криптовалют и блокчейна утвердил план работы на первое полугодие 2018 года

30 ноября 2017 года – Под председательством Германа Клименко, советника президента РФ по вопросам развития интернета прошло первое заседание Наблюдательного совета Ассоциации разработчиков и пользователей технологии блокчейн и продуктов, созданных на ее основе, в интересах развития цифровой экономики - РАКИБ.

На первом заседании Наблюдательного совета была представлена структура и программа инициатив РАКИБ, в том числе в рамках регулярных заседаний экспертных советов при Государственной Думе РФ и Правительстве РФ. Ассоциация РАКИБ призвана активно взаимодействовать с участниками рынка, содействовать государственным структурам по созданию общероссийской программы по развитию блокчейн-технологий, подготовки нормативно-правовых, административных и иных условий применения этих технологий и практик.

Всего участниками Ассоциации стали порядка 1500 юридических и физических лиц рынка блокчейн-технологий, владельцев криптовалют, в том числе так называемых майнеров, а также инвесторов, делающих свои вложения в проекты на базе блокчейна в криптовалютах (ICO). В состав Наблюдательного совета Ассоциации вошли главы и представители таких компаний, как ВЭБ, ВТБ, IBM, EY, Группы QIWI, Waves Platform, ФИНАМ, Росатом, Acronis, Almaz Capital Partners, Сколково (см. дополнительные материалы).

Как отметил Герман Клименко: «Первые шаги РАКИБ будут сделаны по созданию прозрачных правил игры в привлечении криптоинвестиций (ICO) и регулировании рынка криптовалют. В частности, при разработке концепции документа о краудинвестинге (как форма ICO) ведутся консультации с Центральным банком России».

«Первоочередная задача ассоциации - разработка единого глоссария, чтобы все заинтересованные стороны блокчейн экономики разговаривали на одном языке. Сегодня важно обеспечить прозрачность и работоспособность рынка коллективного финансирования, повысить уровень защищенности участников ICO. Конкретные предложения могут быть внесены в экспертный совет при Госдуме в декабре этого года», - отметил Юрий Припачкин, президент РАКИБ.

 «По нашим оценкам, блокчейн может обеспечить России первое место в мировом разделении труда. Основанием для этой уверенности, отчасти, является то, что 60% участников конференций по блокчейну – русскоговорящие. Важно дать возможность развиться этой отрасли и привлечь в нее инвестиции, которые сделают Россию центром технологии», - заявил учредитель РАКИБ Александр Трещев.

В РАКИБ уже начали функционировать четыре комитета: по региональной работе, по применению блокчейна в контрактной системе закупок, по организации мероприятий, а также правовой комитет, задача которых выработка согласованной единой позиции членов Ассоциации по вопросам обеспечения деятельности блокчейн отрасли (см. дополнительные материалы).

Наблюдательный совет Ассоциации РАКИБ принял решение об организации и проведении Конгресса разработчиков и пользователей технологии блокчейн и продуктов, созданных на ее основе, в интересах развития цифровой экономики #БЛОКЧЕЙНРФ – 2018 в Москве 20-21 февраля, а также учреждена международная премия «Блокчейн экономика». В рамках Конгресса пройдет первый съезд участников РАКИБ, на котором будет принята резолюция по важным вопросам, обеспечивающим деятельность блокчейн экономики в России.

О РАКИБ

Ассоциация РАКИБ (Ассоциация разработчиков и пользователей технологии блокчейн и продуктов, созданных на ее основе, в интересах развития цифровой экономики) создана в 2017 году по инициативе советника президента РФ по вопросам развития Интернета Германа Клименко. Основной целью ассоциации является содействие распространению и глубокой интеграции в экономику страны технологий на базе системы распределенного реестра (блокчейн) и легализации использования электронных валют на базе технологии блокчейн.

В настоящее время членами ассоциации стали порядка 1400 участников рынка блокчейн-технологий, владельцев криптовалют, в том числе так называемых майнеров, а также инвесторов, вкладывающих свои средства в проекты на базе блокчейна в криптовалютах (ICO).

www.racib.com

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