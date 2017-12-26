Блокчейн фест

17 февраля в кампусе Московской школы управления СКОЛКОВО состоится первый Практический мультиформатный бизнес-фестиваль NEXT, посвященный технологии Blockchain, инвестициям и торговле криптовалютами, а также подготовке и проведению ICO.

В настоящее время цифровая экономика позволяет создавать качественно новые бизнес-модели, производства, контроля финансов, менять характер взаимодействия между людьми, влиять на систему образования и здравоохранения. Цифровая экономика задает новую парадигму развития государства в целом, со своими законами и правилами.

Сегодня многие игроки рынка уверены, что технология Блокчейн вскоре изменит характер всего финансово-юридического рынка, сделав ее более прозрачной и доступной каждому пользователю, а также найдет применение в тех сферах общественной жизни, где еще не знакомы с этот технологией.

Миссия Фестиваля Next - сделать шаг к абсолютной доступности работы технологии Блокчейн, продемонстрировать успешные кейсы и разработки, показать насколько успешно развивается рынок. Фестиваль предоставляет широкие возможности для продвижения собственных проектов компаний, налаживания деловых связей и поиска потенциальных инвесторов.

Мы планируем собрать 1500 участников, среди которых: Инвесторы и криптовалютные инвестиционные фонды, биржи; Разработчики проектов, находящиеся на стадии подготовки или проведения ICO, а также успешно его реализовавшие; Представители консалтинговых компаний, оказывающих поддержку игрокам индустрии цифровой экономике.

Основные вопросы, которые мы разберем на Фестивале: эпоха цифровой экономики: Как покорить информационные джунгли; Мировые тренды в сфере блокчейн. США vs Россия; Внедрение криптоэкономики. Изменения в законодательном регулировании; Криптотрейдинг. Стратегии заработка на Криптовалютах; Основные шаги и ошибки при подготовке; проекта к ICO. Разбор кейсов; Создание устойчивых ICO Инвестиций и др.

Среди спикеров ведущие специалисты отрасли: Артём Толкачев (Глава юридической практики Делойт СНГ, Глава Блокчейн лаборатории Делойт СНГ), Алексей Архипов

(Директор по развитию криптотехнологий QIWI, руководитель рабочей группы Ассоциации «ФинТех» по развитию продуктов на основе распределённых реестров),

Владислав Пивнев (Маркетинг менеджер ICOBox), Артур Азизов (CEO и создатель компании B2Broker), Сергей Лукашкин (Кандидат физико-математических наук, MBA, руководитель финтех-проектов банка «Открытие») и др.

Экспертами РЭУ им. Г.В. Плеханова совместно с организаторами Фестиваля NEXT разработали уникальную возможность для всех участников мероприятия, по итогу мероприятия приобрести Образовательный 6-ти часовой интенсив – криптокласс, посвященный основам работы с блокчейн-технологиями криптовалютами.

Это полноценная сертифицированная образовательная программа, которая подойдет как для новичков, так и для профессионалов. Всем слушателям курса выдается сертификат гос. образца о прохождении интенсива.

Организатором мероприятия выступает ивент-группа StanokPro при финансовой поддержке B2Broker (Первый официальный поставщик криптовалютной ликвидности).

Ознакомиться с подробной программой Фестиваля и приобрести билет Вы можете на официальном сайте мероприятия: http://nextfest.ru/

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